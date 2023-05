Aichach

Bürgermeister: Wirtschaftsstandort Aichach war und ist zukunftsfähig

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann sprach beim Arbeitnehmerempfang im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach über Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf die Arbeitswelt zukommen werden.

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, mobile Arbeit oder der Klimaschutz: Unter anderem diese Themen sprach Bürgermeister Klaus Habermann beim Arbeitnehmerempfang in Aichach an. Er war sicher: „Es kommt einiges auf uns zu in den kommenden Jahren.“ Das Tempo der Veränderung werde immer schneller. Rund 50 Personal- und Betriebsrätinnen und -räte waren ins Sisi-Schloss nach Unterwittelsbach (Stadt Aichach) gekommen.

Der Standort Aichach habe die schwierigen Jahre der Pandemie gut überstanden, freute sich der Bürgermeister. Als einen der Gründe nannte er: „Weil wir leistungsstarke und innovative Unternehmen mit breitem Branchenmix haben, die wiederum auf unglaublich treue und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen können.“ Dazu komme, dass die Firmen in dieser schweren Zeit von staatlicher Unterstützung profitiert hätten. „Das sei auch mal gesagt in einer Zeit, wo nur auf die große Politik geschimpft wird“, sagte Habermann.

