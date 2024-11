In Aichach findet an diesem Mittwoch, 20. November, eine Bürgerversammlung statt. Sie beginnt um 19 Uhr in der TSV-Halle. Nach dem Bericht von Bürgermeister Klaus Habermann haben die Besucherinnen und Besucher das Wort. Die Bürgerversammlung wird in einem Livestream übertragen. (AZ)