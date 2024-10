Bürgerversammlung: Nur wer vor Ort ist, kann sich zu Wort melden

Die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen war der Grund, warum 2021 erstmals die zentrale Aichacher Bürgerversammlung als Live-Stream im Internet übertragen wurde. Das wurde im im Jahr 2022 und auch 2023 beibehalten. Wer will, kann die Bürgerversammlung seither im Internet verfolgen. Das Wort ergreifen, um Anliegen, Fragen oder Kritik vorzubringen, können aber voraussichtlich nach wie vor nur diejenigen, die in der Turnhalle anwesend sind. Um das zu ändern, müsste der Stadtrat eine Satzung erlassen. Der Finanzausschuss hat sich am Montagabend jedoch mehrheitlich dagegen ausgesprochen.

