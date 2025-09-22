Bunter Aktionstag zu 21 Jahre Weltladen Aichach

Der Aichacher Weltladen hat seinen 21. Geburtstag gefeiert. Mit einem bunt gestalteten Aktionstag lockte das Team zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Schlossplatz. Bereits am Vormittag wartete auf die Gäste ein „Fairer Brunch“ mit einer großen Auswahl an Salaten, Gebäck, Kaffee und Kuchen. Unter dem eigens aufgestellten Zelt fanden die Besucher nicht nur das Buffet, sondern auch Schutz vor der spätsommerlichen Sonne an liebevoll dekorierten Biertischen. Für gute Laune sorgte Musiker Stefan Dorn, der das Fest mit akustischem Gitarrenspiel und Gesang untermalte. Auch die Unterhaltung kam nicht zu kurz: Am Glücksrad konnten kleine Gewinne ergattert werden, während der als „Bananenmann“ verkleidete Thomas Wörle gemeinsam mit Bernd Ganster fair gehandelte Bananen verteilte – eine Aktion der Fairtrade-Stadt Aichach, die für viele Lacher, aber auch Gesprächsstoff sorgte. Auch die verlängerten Öffnungszeiten des Ladens wurden rege genutzt. Viele Interessierte nahmen die Gelegenheit wahr, den neu gestalteten Weltladen zu entdecken und sich vom breiten Sortiment an fair gehandelten Produkten inspirieren zu lassen.

"Bananenmann" Thomas Wörle verschenkt Bananen. Foto: Katja Pokorny

