Burghof in Oberwittelsbach eröffnet bald neu: Nachfolge steht fest

Plus Vor wenigen Wochen starben Wirtin und Koch des Burghofs in Oberwittelsbach. Schneller als gedacht soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Nachfolger stehen fest.

Die Bestürzung war groß: Im Juli starben innerhalb weniger Tage die jahrzehntelange Pächterin des Burghofs im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach, Maria Füßl, und der ebenfalls langjährige Koch, Robert Schreck. Neben der Trauer um die beiden, die als Herz und Seele des Waldgasthofs galten, stand schnell die Frage im Raum: Wie geht es mit dem Burghof weiter? Schneller als erwartet gibt es nun eine Lösung.

Schon am 1. September soll der Burghof, einer der Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land, wieder eröffnen. Am vergangenen Donnerstag habe er den Vertrag mit den Nachfolgern unterzeichnet, berichtete Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Chef der Brauerei Kühbach, am Montag auf Anfrage: Die neue Pächterin Elisabeth Naßl bringt wie ihre Tochter und deren Ehemann gastronomische Erfahrung aus Augsburg mit. Naßls Ehemann Markus Moser kommt aus Oberwittelsbach. Er war bisher nicht in der Gastronomie, sondern im Baugewerbe tätig, wie von Beck-Peccoz berichtet. Das komme der Familie aber derzeit und möglicherweise auch in Zukunft bei Umbauten oder Reparaturarbeiten zugute. So könne vieles in Eigenleistung erledigt werden.

