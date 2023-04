Aichach

vor 19 Min.

Busse halten wohl noch etwas länger am Aichacher Stadtplatz

Plus Der AVV überrascht die Stadt mit deutlich höheren Kosten für die Verlegung der Haltestellen. Die "Preisexplosion" will der Stadtrat nicht einfach hinnehmen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Es schien nur noch eine Formsache zu sein, dass nach dem Bauausschuss auch der Aichacher Stadtrat den Weg dafür frei macht, dass die großen Busse ab 1. Juli nicht mehr durch die historische Altstadt fahren. Damit die Verlagerung der Haltestellen vom Stadtplatz an die Martinstraße zu diesem Termin klappt, wäre ein Stadtratsbeschluss noch im April nötig gewesen. Dass es am Donnerstagabend anders kam, liegt an deutlich höheren Kosten dafür, die der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) überraschend geltend macht: Die Stadt müsste bis zum Ende der laufenden Verträge fast doppelt so viel zahlen, wie bisher gedacht.

Dabei war nach der Sondersitzung des Bauausschusses zum Stadtplatz dieses Thema vermeintlich schon geklärt: Die Prüfung des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) hatte ergeben, dass die vom Stadtrat gewünschte Verlegung der Haltestellen an die Martinstraße umsetzbar und vertretbar ist. Der AVV hatte aufgelistet, wie sich die Verlegung auf die Fahrtzeiten und Anschlüsse der einzelnen Linien auswirkt. Für die rund 12.750 Mehrkilometer, die dadurch laut AVV pro Jahr gefahren werden, sollte die Stadt die Mehrkosten tragen: etwa 34.000 Euro jährlich. Diesen Betrag nahm der Bauausschuss in Kauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen