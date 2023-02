Busse sollen im Sommer vom Aichacher Stadtplatz verschwinden

Plus Der AVV erarbeitet derzeit ein Konzept mit der neuen Haltestelle an der Martinstraße. Das muss der Stadtrat bis Ende April beschließen, um den Termin zu halten.

Ein erster Schritt zur Verkehrsberuhigung am Aichacher Stadtplatz ist die Verbannung der großen Busse aus der historischen Altstadt. Dazu sollen die Haltestellen vom Stadtplatz an die Martinstraße verlegt werden. Dass der für 2023 angekündigte Probebetrieb nicht im Januar gestartet ist, hatte bei einigen Bürgern und Stadträten Verwunderung ausgelöst. Ordnungsamtsleiter Stefan Beer legte nun im Bauausschuss des Stadtrats auf Anfrage der CSU den Sachstand dar.