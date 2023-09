Canada startet mit Kopfeck und Michi Dietmayr ins Herbstprogramm

Im Canada in Obermauerbach beginnt das Herbstprogramm. Zu erleben sind unter anderem Kopfeck, Michi Dietmayr sowie Tom & Häns. Auch ein Musikertreff ist geplant.

Das Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach startet am Wochenende ins Herbstprogramm. Zu erleben sind unter anderem Kopfeck, Michi Dietmayr, Franz Breitsameter, Chris Buntspecht sowie Tom & Häns. Einlass zu diesen drei Veranstaltungen ist laut einer Mitteilung jeweils ab 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Tickets für die drei Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.canada-mauerbach.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, Restkarten jeweils an der Abendkasse.

Kopfeck - Hund san's scho Die Band hat sich nach dem Kopfeck Manni, dem besten Freund des Monaco Franze benannt. In bayerischer Mundart erzählen Kopfeck am Freitag, 22. September in ihren Songs – eigenen sowie sehr eigen interpretierten Coverversionen – lässige „G'schichtn“. Manchmal romantisch, manchmal komisch oder frech-frivol. Die Band steht in der Tradition der alten Wirtshausmusik. Ihre Lieder enthalten aber auch Elemente moderner Pop- und Rockmusik.

Abend mit Michi Dietmayr sowie bayerischem und deutschem Kabarett

Michi Dietmayr's Canada Comedy Mix Vol. 3 Michi Dietmayr moderiert und präsentiert am Donnerstag, 28. September, zum dritten Mal eine Mixedshow mit bayerischer und deutscher Comedy beziehungsweise Kabarett. Seine Gäste sind der Pöttmeser Franz Breitsameter, Volker Keidel und Chris Buntspecht. Breitsameter präsentiert Auschnitte seines aktuellen Soloprogramms "Fiesta Bavaria". Er greift die Tücken des Alltags auf und verwandelt sie in bissige Balladen oder deftige Couplets. Keidel ist in den 80er-Jahren in Rimpar bei Würzburg aufgewachsen. Er tritt immer wieder in der Fernsehsendung „Vereinsheim Schwabing“ auf und liest im Canada aus seinem aktuellen Buch „Wer alkoholfreies Radler trinkt, hat sich schon aufgegeben“. Darin probiert Keidel mit viel Selbstironie Trends wie Yoga, Bouldern und Slim-Fit-Jeans aus. Der Münchner Kabarettist und Musiker Chris Buntspecht wurde durch bayerische Parodien nerviger Nummer-Eins-Hits bekannt. Nun ist er auch mit eigenen Songs auf Bayerns Bühnen zu hören. Sein Programm reicht von Musikkabarett über Stand-Up-Comedy bis hin zu "Bavarian Poetry".

Tom & Häns sind am Freitag, 29. September, im Canada zu erleben. Sie interpretieren große amerikanische Klassiker auf ihre eigene Art und Weise. Foto: Tom Appel

Tom & Häns - A very special evening Häns Czernik ist Kulturanerkennungspreisträger des Landkreises Freising und ehemaliger Sänger von „Luz Amoi“. Tom Appel war die Stimme der „Monday Tramps“ und „The Nice Nice“. Ihre gemeinsame Liebe zur Musik großer amerikanischer Songwriter ließ in ihnen die Idee reifen, deren Songs akustisch und in intimer Atmosphäre auf die Bühne zu bringen. Mit zwei akustischen Gitarren, gelegentlich einer Mundharmonika und ihren Stimmen interpretieren sie Bob Dylan, Bruce Springsteen oder Paul Simon auf ihre eigene Weise. Bei ihrem Konzert im „Canada“ sind neue Songs sowie selten gespielte "Perlen" zu hören.

Musikertreff im Ballroom mit viel handgemachter Musik

Open Stage - Musikertreff im Ballroom Im Canada findet am Samstag, 30. September, ein Musikertreff statt. Alle Musiker und Bands sowie Musikfreunde und Anhänger ausgelassener Jams und handgemachter Musik sind im Mauerbacher Ballroom willkommen. Die Basisausrüstung wird komplett gestellt. Jede Musikrichtung ist erlaubt. Mitzubringen sind nur die Gitarren oder etwaige außergewöhnliche Instrumente. Der Eintritt ist frei. Reservierungen per Mail an info@canada-mauerbach.de oder per Whatsapp unter 0177/4148232. Einlass ist ab 20 Uhr, Rerservierungen bereits ab 19 Uhr. (AZ)