Cash-N-Go reißt Publikum in Aichach mit Witz und Können mit

Plus In der ausverkauften Grundschule Aichach-Nord begeistert die A-cappella-Band Cash-N-Go aus Augsburg ihre Zuhörer mit Stimmgewalt, Vielseitigkeit und jeder Menge Humor.

Restlos ausverkauft war das Konzert von Cash-N-Go in der Grundschule Aichach-Nord. Dabei präsentierten drei Musiker-Generationen mitreißende A-cappella-Musik der vergangenen Jahrzehnte - gepaart mit humorvollen Einlagen.

Die 2002 gegründete Band Cash-N-Go aus Augsburg besteht aus sechs Mitgliedern: Christina Bianco (Sopran) als einzig weiblichem Part, Thomas Haala (Countertenor), Wayne Wegener (Tenor), dem 2019 hinzugestoßenen Julian Dempf (Tenor), Thomas Steingruber (Bariton) und Markus Schmoll (Bass). Die Gruppe tritt bei Konzerten, Firmenfeiern oder privaten Veranstaltungen auf.