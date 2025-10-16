Chorgemeinschaft singt Konzertmesse Sunrise Mass in der Stadtpfarrkirche

Unter der Leitung von Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir wird die „Sunrise Mass“ von Ola Gjeilo am Sonntag, 19. Oktober, von der Chorgemeinschaft Aichach aufgeführt. Die Messe wird im Stile moderner Filmmusik aufgeführt, da sie eine Konzertmesse ist. Begleitet wird der Chor von einem professionellen achtköpfigen Streichensemble. Die gesamte Messe zeichnet in vier Sätzen das Bild des Sonnenaufgangs. Daneben werden auch noch Stücke von Rheinberger, Becker und Rutter gesungen. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Der Eintritt ist frei. Anschließend ist ein Umtrunk auf dem Danhauserplatz. (AZ)

