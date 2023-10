Aichach

vor 17 Min.

Claudia Roth besucht Mahnmal für vergessene Frauen in Aichach

Plus Das Denkmal erinnert an das Schicksal Hunderter unrechtmäßig inhaftierter Frauen in der Strafanstalt Aichach während der NS-Zeit. Die Erinnerungsarbeit soll weitergehen.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Die Strapazen des Wahlkampfs sind Claudia Roth (Grüne) anzumerken. Die Staatsministerin für Kultur und Medien war zuletzt viel unterwegs in Bayern, unter anderem in ihrem Heimatort Babenhausen im Unterallgäu, in Memmingen und am Freitagnachmittag auch in Aichach, wo die 68-Jährige sich den Gedenkort für die "Vergessenen Frauen" der Strafanstalt Aichach ansah. Zur offiziellen Enthüllung im Juni konnte sie nicht kommen. Nun holte sie den Besuch nach und sicherte ihre Unterstützung für weitere Erinnerungsarbeit zu.

Erinnerungsarbeit soll in Aichach weitergehen

362 Frauen, die zum Ende der NS-Zeit in der Strafanstalt in Aichach inhaftiert waren, wurden damals in das Konzentrationslager nach Auschwitz transportiert. Nur zwei haben überlebt. Auf ihr Schicksal wurde das Frauenforum Aichach-Friedberg durch den Publizisten Rudolf Stumberger aufmerksam. Unter Federführung des Historikers Franz Josef Merkl wurden über Jahre zahlreiche Dokumente gewälzt und Archive durchsucht. "Die Gräueltaten waren komplett in Vergessenheit geraten", sagte Marion Brülls, Sprecherin des Frauenforums und Kreistagsmitglied für die Grünen beim Besuch von Roth. Das Ziel der historischen Aufarbeitung und des Mahnmals sei, die damals inhaftierten Frauen weg von ihrer Täterrolle, als Opfer des Nationalsozialismus zu ehren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen