Clown Peppinos gefährliche Reise ins Schattenreich

In Aichach präsentiert Rio Artistik einen zauberhaften Weihnachtszirkus. Atemberaubende Kunststücke sind eingebettet in eine poetische Geschichte.

Eine wahrlich zauberhafte Aufführung erlebten die Besucher und Besucherinnen bei der gelungenen Premierenvorstellung von Rio Artistik am Volksfestplatz in Aichach. Die Familie Diewald präsentiert dort im beheizten Zelt ihren zweiten Aichacher Weihnachtszirkus und viele Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit, sich in die Zirkuswelt entführen zu lassen.

Die Diewalds sind eine Artistenfamilie durch und durch und das nun schon in der sechsten Generation. Der zunächst traditionelle Zirkus verzichtet seit 2016 gänzlich auf Tiernummern und konzentriert sich seither vermehrt auf Artistik und Akrobatik. Dabei ist die gesamte Familie Feuer und Flamme für den Zirkus. Alle packen fleißig mit an, egal ob beim Aufbau, an der Kasse, oder der Popcornmaschine. Selbstverständlich werden auch die Zirkusnummern von allen Beteiligten täglich mit Feuereifer geübt und einstudiert.

Eine Premiere feiert die Seiltanznummer. Foto: Inge von Wenczowski

Marcel Diewald, der seit einiger Zeit die Leitung des Familienbetriebes übernommen hat, freut sich unheimlich, dass nun endlich alle Corona-Beschränkungen weggefallen sind und sie wieder mehr Gäste empfangen können. "Deshalb führen wir heuer auch noch mal das Stück vom letzten Jahr auf, weil wir es da ja nicht so vielen Leuten zeigen durften", meint er.

Nur einige Nummern seien etwas abgeändert oder ergänzt worden, erzählt Diewald weiter. Er fügt hinzu, dass für das nächste Jahr aber schon eine neue Geschichte in Arbeit sei, um den Menschen Abwechslung zu bieten.

Kulissen erinnern eher an eine Theaterbühne

Schon beim Betreten des Zirkuszeltes fallen den Besuchern und Besucherinnen die liebevoll gestalteten Hintergrundkulissen ins Auge. Diese erinnern eher an eine Theaterbühne als an einen klassischen Zirkus und so ist das auch beabsichtigt. Den Gästen wird eine wunderbare Mischung aus Gesang und Akrobatik geboten, mehr Musical als Zirkusvorstellung. Den Rahmen bildet die Geschichte um den Clown Peppino, das Lachland und das Schattenreich. Die Geschichte beruht auf einer Erzählung von Diewalds Mutter Renate, aus deren Feder außerdem die Gesangseinlagen stammen.

So werden kleine und große Besucherinnen und Besucher mit auf Peppinos gefährliche Reise ins Schattenreich genommen. Dort herrscht der immer schlecht gelaunte Graf Missmut und hält die Seelen der Lachländer gefangen. Um diese Seelen und vor allem die seines besten Freundes Theo zu retten, nimmt der tapfere Clown allerlei Gefahren in Kauf.

Die Freunde und Freundinnen sorgen sich um ihren Freund Theo. Foto: Inge von Wenczowski

Er begegnet bei seiner Suche wilden Piraten und temperamentvollen Cowboys, die allerlei Kunststücke mit ihren Lassos vorführen. Unerwartete Hilfe bekommt Peppino von einer Schülerin der Hexenschule, die später hoch oben am Seil "das Fliegen" lernt. Humorige Einlagen, bei denen das Publikum einbezogen wird, das begeistert mitmacht, fehlen genauso wenig wie feurige Jonglierakrobatik oder eine bezaubernde Lichtershow.

Artisten bieten eine atemberaubende Show

Die Artisten überzeugen trotz einer längeren Pause durchwegs mit ihrem Können und ihrer Geschicklichkeit. Ob als Messerwerfer, beim Seiltanz oder bei Nummern hoch oben in luftigen Höhen bieten sie ihren Gästen eine atemberaubende Vorstellung, meist umrahmt von Live-Gesang. Es gelingt ihnen, was der Mond als Erzähler zum Ziel gesetzt hat: Das Lachen, das Staunen und die Fantasie zu verbreiten.

Atemberaubende Kunststücke in luftiger Höhe sind kein Problem für die Artistinnen. Foto: Inge von Wenczowski

Dass dies gut ankommt, wird am begeisterten Jubel der Zuschauer und Zuschauerinnen deutlich und insbesondere die Kleinsten verfolgen das Geschehen mit großen, leuchtenden Augen. Die fünfjährige Emily weiß gar nicht so recht, was sie am tollsten findet: "Ein bisschen vielleicht die schöne Meerjungfrau, oder der Pirat mit dem Feuer", überlegt sie. Ihre Eltern finden das Gesamtpaket sehr stimmig und eine gute Gelegenheit, den Alltag etwas zu vergessen.

Vorstellungen noch bis 8. Januar in Aichach

Mit dieser abwechslungsreichen und kurzweiligen Darbietung ist die Artistenfamilie Diewald ihrem Wunschziel mit Sicherheit ein gutes Stück nähergekommen: Weg vom Image des "langweiligen" klassischen Zirkus hin zu einem artistischen Theater.

17 Bilder Weihnachtszirkus in Aichach Foto: Inge von Wenczowski

Vorstellungen sind noch bis zum 8. Januar jeweils von Donnerstag bis Sonntag um 16 Uhr. Kartenreservierung ist möglich unter Telefon 08251/9380405.