Corona-Einschränkungen hinterlassen bei Besuchern des Aichacher Juze Spuren

Plus Ein weiteres Corona-Jahr liegt hinter dem Aichacher Jugendzentrum (Juze). Bei vielen Jugendlichen löste es Unsicherheiten und Ängste aus, aber auch Frust.

Gerade Jugendliche hat das zweite Corona-Jahr 2021 noch härter getroffen als das erste. Das geht aus dem Jahresbericht des Jugendzentrums (Juze) Aichach hervor, der im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats vorlag. Sozialpädagogin Uta Gottschalk sagt gegenüber unserer Redaktion: „Die Jugendlichen haben wirklich gelitten.“