Corona-Regeln: Verwirrung um 2G im Drogeriemarkt Müller in Aichach

Seit Mittwoch gilt im Einzelhandel die 2G-Regel - mit Ausnahmen, beispielsweise für Drogerien. Trotzdem mussten Kunden in der Müller-Filiale einen 2G-Nachweis zeigen.

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, ist seit Mittwoch in ganz Bayern die 2G-Regel im Einzelhandel in Kraft getreten. Das bedeutet, dass nur noch geimpfte oder genesene Menschen Zutritt zu bestimmten Geschäften haben. Für manche Einzelhändler gilt diese Regel nicht, zum Beispiel für Drogerien. Dennoch mussten Kundinnen und Kunden der Drogeriekette Müller in Aichach am Mittwochvormittag ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen. Das sorgte für viel Verwirrung.

Corona-Regeln im Einzelhandel: Doch kein 2G bei Müller in Aichach

Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. Tatsächlich brauchen die Kundinnen und Kunden nun keinen 2G-Nachweis mehr. Auf Nachfrage in der Filiale heißt es, dass zunächst die Multimedia-Abteilung in dem Geschäft in der Aichacher Innenstadt als zu groß galt. Ob ein Geschäft als Drogerie gilt, hängt davon ab, wie groß verschiedene Abteilungen im Laden sind und wie viel Lagerfläche für unterschiedliche Artikel genutzt wird. Allerdings hätte sich nun die Bemessungsgrundlage geändert. Deswegen gilt die 2G-Regel in der Aichacher Müller-Filiale nicht. Allerdings müssen Kundinnen und Kunden im Geschäft eine FFP2-Maske tragen und es dürfen sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig dort aufhalten.