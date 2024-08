Damit der Urlaub die schönste Zeit des Jahres wird

Eine Kreuzfahrt, eine Rundreise durch ein fernes Land, Cluburlaub im Familienhotel: Der perfekte Urlaub sieht für jeden ein bisschen anders aus. Stefanie Deiters-Galiläa hilft mit ihrem Team im Reisebüro Urlaubsoase.net seit 20 Jahren Kundinnen und Kunden, das richtige Urlaubsziel zu finden. Das Reisebüro feiert heuer aber noch ein zweites Jubiläum: Seit zehn Jahren ist es Servicepartner der Aichacher Nachrichten.

Angefangen hat alles im Jahr 2004. Da begann Stefanie Deiters-Galiläa, die selbst leidenschaftlich gern reist, im Aichacher Stadtteil Ecknach ihr Reisebüro zu betreiben. Damals noch als „Steffis Urlaubsoase“ und erst einmal nebenberuflich. Das lief nach kurzer Zeit so gut, dass sie sich komplett selbstständig machte. 2005 zog sie mit ihrem Büro in die Hubmannstraße in Aichach um. Anfang 2006 stellte sie ihre erste Mitarbeiterin ein, die auch heute noch zum Team gehört. 2012 zog das Reisebüro mit dem Namen Urlaubsoase.net in die Bauerntanzgasse 1 um und hat mittlerweile acht Mitarbeiterinnen, davon zwei in Elternzeit.

Miteinander hat das Reisebüro-Team schwierige Zeiten überstanden

Mit dem Reisebüro hat sich Stefanie Deiters-Galiläa einen Herzenswunsch erfüllt. „Die Arbeit und der Umgang mit Kunden – das liegt mir einfach im Blut“, sagt die 44-Jährige. Ihre Mitarbeiterinnen teilen diese Leidenschaft. Das hat sie miteinander schon einige schwierigere Zeiten überstehen lassen. Die Reisebranche ist alles andere als krisensicher. Finanzkrise, Naturkatastrophen, Terror: „Uns trifft’s immer“, sagt Deiters-Galiläa. „Aber es macht trotzdem Spaß.“ Eine besonders harte Zeit war die Corona-Pandemie, als sie keine Reisen verkaufen konnte, sondern durch die Stornierungen viel Geld zurückzahlen musste. Dank Rücklagen und einem strikten Sparkurs hat die Urlaubsoase das überstanden. Geholfen hat dabei laut Deiters-Galiläa „die Liebe zum Beruf“. Das Team blieb bei der Stange. Auch die Kunden seien treu geblieben. „Diese Wertschätzung motiviert wahnsinnig.“

Ein Grund für die Treue der Kunden dürfte die Betreuung durch das Reisebüro sein, auch per Nachrichtendienst WhatsApp oder Video-Beratung. „Wir verkaufen fast nur, was wir persönlich kennen“, sagt Deiters-Galiläa. Deshalb gebe es nur sehr wenige Reklamationen. „Schlimm ist es für uns, wenn Kunden etwas vor Ort passiert.“ Ein Unfall etwa oder eine Erkrankung. Da werde auch mal spätabends telefoniert, wenn jemand Zuspruch benötigt. „Wir versuchen, für die Kunden die ganze Zeit da zu sein“, sagt sie. „Das machen Onlineanbieter nicht. Und die verlangen den gleichen Preis.“

Die Reiseexpertin selbst ist Griechenland-Fan

Und wo reist sie selbst am liebsten hin? „Ich bin ein absoluter Griechenland-Fan“, sagt Stefanie Deiters-Galiläa. Sie mag die Mentalität, die Freundlichkeit und Entspanntheit der Menschen dort. Die Griechen hätten zudem die Corona-Pandemie genutzt und viel in ihre Hotels investiert, erzählt sie. Besonders gern reist sie nach Kreta. Siebenmal war sie schon auf der Insel, allein in diesem Jahr schon zweimal. „Und ich habe noch lange nicht alles gesehen.“ Ein Faible hat sie außerdem für Flusskreuzfahrten. Ob Donau, Mosel oder Rhein – „das kann ich immer wieder machen“. Regelmäßig organisiert sie Stammkundenfahrten. „Da sind meist 80 Leute dabei“, erzählt sie. Nächstes Jahr geht es in den Osterferien auf den Rhein.

Seit 2014 ist das Reisebüro Urlaubsoase.net Servicepartner der Aichacher Nachrichten. Für Stefanie Deiters-Galiläa passt das gut zusammen. Im Reisebüro gibt es Verlagsprodukte zu kaufen wie den Vorsorgeordner oder die Magazine „Zuckerguss“ und „Gaumengaudi“. „Essen und Genuss – das passt immer zu uns“, sagt Deiters-Galiläa. Das gilt auch für Kultur. Diese wolle sie in Aichach unterstützen, sagt sie. Es könne nicht jeder im Internet Tickets kaufen. Nach einer kurzen Unterbrechung gibt es deshalb wieder einen Ticketservice. Erhältlich sind dort alle Karten, die es beim Ticketportal Reservix gibt, auch für den FC Augsburg und die Augsburger Panther.

AC/DC-Fans ratschen im Reisebüro

Der Ticketservcie hat schon mal für eine Überraschung gesorgt. So standen an einem Morgen „ganz viele Kunden“ vor der Tür: Ab diesem Tag gab es Tickets für ein AC/DC-Konzert. Die Mitarbeiterinnen setzten sich an die Computer und schafften es, 66 Tickets zu bekommen, während die Kunden bei Kaffee und Wasser gewartet haben. „Das war toll“, erinnert sich Deiters-Galiläa. „Alle waren ganz entspannt und haben geratscht.“ Eine Kundin überraschte das Team mal mit Plätzchen nach einem Rezept aus dem „Zuckerguss“-Heft.

In der Urlaubsoase können Kundinnen und Kunden außerdem private Kleinanzeigen von der Vermietung über Autoanzeigen bis zu Verkaufsanzeigen aufgeben. Glückwunsch- und private Traueranzeigen, Danksagungen oder Nachrufe für Freunde werden ebenfalls dort angenommen. Neue Abonnements können zwar nicht abgeschlossen werden, aber bestehende verwaltet. So können Adressänderungen, Kündigungen, Unterbrechungen oder Nachsendungen in den Urlaub veranlasst werden.

Schwierig werden könnte es mit der Nachsendung allerdings bei den beiden ganz gegensätzlichen Sehnsuchtsorten, die Stefanie Deiters-Galiläa selbst gerne mal ansteuern würde: die Seychellen vor der Ostküste Afrikas – wegen der Strände, der Natur, den Schildkröten, die dort leben – und die Antarktis – wegen der gänzlich anderen Natur dort, der Kälte und der dicken Eisschollen. Zwei Ziele, von denen sich noch träumen lässt für die schönsten Wochen des Jahres.