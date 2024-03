Das Aichacher Amtsblatt wird bald digital

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Aichach werden bald nicht mehr in den Zeitungen veröffentlicht, sondern nur noch im Internet.

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Aichach sollen künftig digital erfolgen, nicht mehr in den Zeitungen. Darüber war sich der Aichacher Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einig. Er beschloss die entsprechende Änderung der Geschäftsordnung einstimmig und folgte damit der Empfehlung aus dem Finanzausschuss.

Bislang mussten amtliche Bekanntmachungen, zum Beispiel bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, in den Zeitungen veröffentlicht werden. Eine Novelle des Kommunalrechts im vergangenen Jahr macht es möglich, darauf zu verzichten, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel erläuterte.

Auf der Internetseite der Stadt Aichach

Die Verwaltung erstellt nun ein digitales Amtsblatt, auf dem die amtlichen Bekanntmachungen künftig im Internet einzusehen sind. Zu finden sein soll es auf der Internetseite der Stadt Aichach. Der Startpunkt ist derzeit noch offen, so Igel. Aushänge in den Schaukästen der Stadt sind noch möglich, aber nicht Pflicht. (bac)