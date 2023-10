Das Aichacher Filmfestival zeigt Filme zum Motto "Freundschaft"

Von alten Klassikern über neue Filme und sogar eine Vor-Premiere ist bei der neunten Auflage des Filmfestivals alles dabei. Das ist von Montag bis Samstag alles geplant.

Eine cineastische Erfolgsgeschichte geht in die nächste Runde: Am Montag, 16. Oktober, heißt es im Cineplex-Kino in Aichach wieder "Vorhang auf" für das mittlerweile 9. Aichacher Filmfestival. Bis zum großen Finale am Samstag, 21. Oktober, laufen dort täglich ausgewählte Filme mit besonderem Begleitprogramm. "Freundschaft" lautet das diesjährige Motto, das der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach als Veranstalter ausgegeben hat.

Die Benefizveranstaltung verspricht nicht nur spannende Unterhaltung in den Kinosälen, sondern bietet täglich ab 19 Uhr ein buntes, abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben einer reich bestückten Tombola, bei der jedes Los gewinnt, und weiteren Gewinnspielen werden an der Kino-Bar verschiedene Getränke und Genuss-Häppchen angeboten. Für die richtige Festivalstimmung sorgen im Laufe der Woche gleich drei Kino-Vorpremieren sowie zahlreiche Ehrengäste. Unter anderem haben mehrere Filmemacher sowie erneut die Schauspielerin Marianne Sägebrecht ihr Kommen zugesagt.

Jutta Speidel, eine der prominenten Gäste beim letzten Filmfestival, mit Rotary-Moderator Gerhard Lehrberger und Dieter Nitzsche (dahinter in der zweiten Reihe), der vor neun Jahren das erste Filmfestival ins Leben rief. Foto: Manfred Zeiselmair (Archivbild)

Ein eigenes Schüler-Programm mit pädagogisch besonders wertvollen Jugendfilmen bieten die Rotarier an den Festival-Vormittagen an. Hierfür haben sich laut Rotary-Präsident Ulrich Hartmann bereits zahlreiche Schulklassen aus verschiedenen Schulen des Wittelsbacher und Schrobenhausener Lands angemeldet. Der gesamte Erlös aus allen Festival-Einnahmen einschließlich der Eintrittsgelder und Sponsorenbeiträge werde wie im Vorjahr für karitative Projekte im In- und Ausland verwendet, so Hartmann. Unter anderem wollen die Rotarier damit ein Kinderheim in Litauen sowie mittellose Familien krebskranker und behinderter Kinder unterstützen. Außerdem sollen Spenden an lokale Projekte wie die Tafeln in Schrobenhausen und Aichach sowie weitere soziale Einrichtungen in der Region gehen.

Die Abendfilme des 9. Aichacher Filmfestivals starten täglich um 19.30 Uhr; das Begleitprogramm jeweils eine halbe Stunde davor. Der Eintrittspreis pro Film beträgt für Erwachsene 10 Euro. Kartenreservierungen sind online unter www.cineplex.de/aichach möglich.

Das ist das genaue Programm des 9. Aichacher Filmfestivals

Montag, 16.10.23: Rotary-Präsident Ulrich Hartmann , Landrat Klaus Metzger und Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann eröffnen am Montagabend feierlich die Veranstaltung. Das Festival startet mit dem Spielfilm " Stan & Ollie – Die wahre Geschichte des größten Comedy-Duos aller Zeiten" aus dem Jahr 2018. In der britischen Filmbiografie geht es um die weltberühmten Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy , die bei uns als "Dick und Doof" bekannt geworden sind.

Rotary-Präsident , Landrat und Bürgermeister eröffnen am Montagabend feierlich die Veranstaltung. Das Festival startet mit dem Spielfilm " & Ollie – Die wahre Geschichte des größten Comedy-Duos aller Zeiten" aus dem Jahr 2018. In der britischen Filmbiografie geht es um die weltberühmten Komiker und , die bei uns als "Dick und Doof" bekannt geworden sind. Dienstag, 17.10.23: Am Dienstag eröffnet der Blumenthal-Chor den Abend, unter anderem mit "Ein kleiner grüner Kaktus" – als Einstimmung auf die anschließende Hommage an die "Comedian Harmonists". Die musikalische Komödie von Joseph Vilsmaier erzählt von der zerbrechlichen Freundschaft der Stars der 20er-Jahre. Bei einem Quiz im Kinosaal unter der Leitung des Comedian Harmonists-Experten Ulrich Hartmann gibt es einige Preise zu gewinnen.

Am Dienstag eröffnet der Blumenthal-Chor den Abend, unter anderem mit "Ein kleiner grüner Kaktus" – als Einstimmung auf die anschließende Hommage an die "Comedian Harmonists". Die musikalische Komödie von erzählt von der zerbrechlichen der Stars der 20er-Jahre. Bei einem Quiz im Kinosaal unter der Leitung des Comedian Harmonists-Experten gibt es einige Preise zu gewinnen. Mittwoch, 18.10.23: Am Mittwochnachmittag werden die Festivalgäste bereits ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen begrüßt, ehe um 15 Uhr die Komödie "Enkel für Fortgeschrittene" läuft. Der Mittwochabend ist traditionell den Kinofreunden vorbehalten. Der Aichacher Cineasten-Freundeskreis zeigt den aktuellen Film "Der Fuchs" von Adrian Goiginger aus dem Jahr 2022. Der österreichische Regisseur hat die wahre Geschichte seines Urgroßvaters verfilmt – die Geschichte eines jungen Soldaten und seiner ungewöhnlichen "tierischen" Freundschaft . Die Kinofreunde haben dazu den Filmproduzenten sowie einen der Tiertrainer eingeladen, die den Film-Fuchs trainiert haben.

Am Mittwochnachmittag werden die Festivalgäste bereits ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen begrüßt, ehe um 15 Uhr die Komödie "Enkel für Fortgeschrittene" läuft. Der Mittwochabend ist traditionell den Kinofreunden vorbehalten. Der Aichacher Cineasten-Freundeskreis zeigt den aktuellen Film "Der Fuchs" von Adrian Goiginger aus dem Jahr 2022. Der österreichische Regisseur hat die wahre Geschichte seines Urgroßvaters verfilmt – die Geschichte eines jungen Soldaten und seiner ungewöhnlichen "tierischen" . Die Kinofreunde haben dazu den Filmproduzenten sowie einen der Tiertrainer eingeladen, die den Film-Fuchs trainiert haben. Donnerstag, 19.10.23: Am Donnerstag haben die Besucher und Besucherinnen zwei Filme zur Auswahl. Als exklusive Vorpremiere zeigen die Rotarier die Verfilmung des Bestseller-Romans "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harald Fry " mit Oscar-Preisträger Jim Broadbent in der Hauptrolle. Die Filmkritik verspricht "eine berührende Geschichte mit zartem britischem Humor". Der zweite Festivalbeitrag an diesem Abend bringt mit "Ziemlich beste Freunde" einen Klassiker aus dem Jahr 2011 zurück auf die Leinwand.

Am Donnerstag haben die Besucher und Besucherinnen zwei Filme zur Auswahl. Als exklusive Vorpremiere zeigen die Rotarier die Verfilmung des Bestseller-Romans "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des " mit Oscar-Preisträger in der Hauptrolle. Die Filmkritik verspricht "eine berührende Geschichte mit zartem britischem Humor". Der zweite Festivalbeitrag an diesem Abend bringt mit "Ziemlich beste Freunde" einen Klassiker aus dem Jahr 2011 zurück auf die Leinwand. Freitag, 20.10.23: Film-Produzentin Anja Föhringer (Hager-Moss Produktion) kommt mit einigen Mitwirkenden am Freitagabend zur Kino-Premiere ihres neuen Fernsehfilms "Flunkyball" nach Aichach . Es geht es um jugendliche Freundschaft , versteckte (Sehn-)Süchte und die erste große Liebe. Zeitgleich läuft in einem zweiten Saal der 2022 neu aufbereitete Filmklassiker "Grüne Tomaten".

Film-Produzentin (Hager-Moss Produktion) kommt mit einigen Mitwirkenden am Freitagabend zur Kino-Premiere ihres neuen Fernsehfilms "Flunkyball" nach . Es geht es um jugendliche , versteckte (Sehn-)Süchte und die erste große Liebe. Zeitgleich läuft in einem zweiten Saal der 2022 neu aufbereitete Filmklassiker "Grüne Tomaten". Samstag, 21.10.23: Zum großen Festival-Finale haben sich für den Samstagabend-Film "Ein ganzes Leben", der als Vorpremiere gezeigt wird, gleich mehrere Filmschaffende angesagt. Neben dem Regisseur Hans Steinbichler werden Schauspielerin Marianne Sägebrecht und weitere Produktionsmitglieder erwartet.

Lesen Sie dazu auch