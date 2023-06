Das Aichacher Juze spürt immer noch die Auswirkungen von Corona

Plus Der Jahresbericht des Jugendzentrums im Aichacher Finanzausschuss zeigt: Die Jugendlichen haben mit den Nachwirkungen der Pandemie immer noch stark zu kämpfen.

Erst durften die Jugendlichen nicht rein, dann nur eingeschränkt: Im Aichacher Jugendzentrum (Juze) war mit 2022 das dritte Jahr in Folge stark geprägt von der Corona-Pandemie. Das geht aus dem Bericht hervor, den die Sozialpädagogin Sonja Falkner am Montagabend im Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss des Stadtrats erstattete. Sonja Falkner ist ebenso wie ihre Kollegin Uta Gottschalk beim Sozialpädagogischen Institut Augsburg (Sia) angestellt, das das Juze seit 2004 für die Stadt betreibt.

Im Juze galt 2022 bis Mitte März noch die 2G-Regel: Das heißt, die Gäste mussten geimpft oder genesen sein. Etwa 15 bis 20 Jugendliche kamen täglich, so Falkner. Um auch für die anderen Jugendlichen da zu sein, waren Falkner und Gottschalk regelmäßig mit einer mobilen Tee- und Suppenküche unterwegs oder schenkten Tee durchs Fenster des Juze aus. Ab Mitte März, als auch Getestete ins Juze durften, habe sich die Zahl mit 30 bis 50 Besucherinnen und Besuchern pro Tag wieder normalisiert, so Falkner. Die meisten hätten trotz aller Schwierigkeiten den notwendigen täglichen Corona-Test gemacht, weil sie unbedingt ins Juze wollten.