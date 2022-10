Aichach

06:00 Uhr

Das Aichacher Musikduo Tom & Flo bleibt den Sixties treu

Tom und Flo haben ein neues Album herausgebracht: "Anywhere is love". Sie gaben schon Konzerte im Münchner Zirkus-Krone-Bau oder auf der Hofbergbühne in Schiltberg.

Plus Die beiden Ausnahmemusiker Tom Prestele und Florian Laske aus Aichach haben ihr drittes Album herausgebracht. Am Freitagabend sind sie im Fernsehen zu sehen.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Ihre Markenzeichen sind Kontrabass und Gitarre sowie zwei perfekt zueinander passende, ausdrucksstarke Stimmen: Tom & Flo – die beiden Aichacher Ausnahmemusiker Tom Prestele und Florian Laske – sind längst zu einem Aushängeschild für perfekt inszenierte Livemusik im Sound der 60er-Jahre geworden. Und das nicht nur in der Region, sondern sogar darüber hinaus. Schließlich haben sie mit ihren Songs schon im Jahr 2014, also vor mittlerweile acht Jahren, den Zirkus-Krone-Bau in München gefüllt. Und sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Immerhin hatten dort schon einige ihrer Vorbilder, wie die Rolling Stones oder die Beatles, legendäre Auftritte hingelegt.

