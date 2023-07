Das Aichacher Repair Café feiert Wiedereröffnung

Die Wiederbelebung des Repair Cafés gelingt. Neustart ist am Samstag, 5. August, im alten Feuerwehrhaus. Es gibt Fachleute für verschiedene Bereiche.

Die geplante Wiederbelebung gelingt: Das Aichacher Repair Café startet neu. Es wird von nun an wieder monatlich stattfinden. Erster Termin ist Samstag, 5. August. Experten verschiedener Fachgebiete bieten an diesem Tag ihre Unterstützung an.

Die Initiatioren Christopher Blencowe und Marco Laves haben im Juni einen neuen Anlauf gestartet. Ihnen hat sich inzwischen eine Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer angeschlossen. Das Repair Café bietet keinen Reparaturservice, vielmehr geben Fachleute beim Selbermachen vor Ort Hilfestellung.

Repair-Café-Klienten müssen Ersatzteile selbst mitbringen

Das bedeutet laut einer Mitteilung, dass Interessierte nötige Ersatzteile selbst besorgen und mitbringen müssen. Laves erklärt dazu: "Benötigt zum Beispiel ein Fahrrad eine neue Kette oder der Bettbezug einen neuen Reißverschluss, dann muss man das mitbringen. Natürlich kann man sich auch erstmal nur beraten lassen, ob eine Reparatur überhaupt noch möglich und sinnvoll ist und welche Ersatzteile benötigt werden." Der Referent für Soziales, Senioren und Integration der Stadt betont weiter: "Für die Besucher kann sich das auch wirtschaftlich richtig lohnen. Mit der Reparatur kann man sich bis zu mehrere hundert Euro sparen.

Es gibt auch Kooperationen mit lokalen Geschäften, in denen diese Ersatzteile vergünstigt besorgt werden können. So haben sich zum Beispiel "Der Laden" und "Fahrrad Lochner" bereit erklärt, für Repair Café-Besucher einen Rabatt zu gewähren. Weitere Kooperationen sollen noch folgen.

Das Repair Café sucht weitere Fachleute in Aichach

Aktuell bieten Experten aus folgenden Fachgebieten ihre Unterstützung an: Elektrokleingeräte (mehr oder weniger alles was einen Stecker hat), alles rund ums Nähen, Fahrräder, Computerhardware und -software. Die Fachgebiete sollen ausgebaut werden. Gesucht werden deshalb freiwillige Experten für die Bearbeitung von Holz und Metall, für Kaffeemaschinen, Computer, Nähmaschinen, Elektronik oder mehr.

Die Initiatoren betonen, dass möglicherweise nicht immer alle Fachbereiche besetzt sind, weil das Repair Café nur von Ehrenamtlichen betrieben wird. Auch muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Pro Besuch kann immer nur ein Gerät bearbeitet werden. Die Unterstützung ist freiwillig und kostenfrei. Spenden sind vor Ort möglich oder nimmt die Bürgerstiftung Aichach zweckgebunden mit dem Hinweis "Repair Cafe" (Kontoverbindung: DE79 7205 1210 0560 0897 40) entgegen.

Jeden ersten Samstag im Monat ist das Repair Café geöffnet

Das Repair Café steht jeden ersten Samstag im Monat im Rahmen eines "Second Life Saturday" ("Zweites-Leben-Samstag") von 10 bis 14 Uhr (Eingang bis 12 Uhr) parallel zum üblichen Aichacher Flohmarkttermin im alten Feuerwehrhaus (Martinstraße 15) zur Verfügung. Dabei soll auch Zeit bleiben für einen Kaffeeplausch. Zur Eröffnung werden Kuchenspenden (einfache Teekuchen oder um Gebäckstücke/Kekse) erbeten.

Helfer und Spenderinnen können sich per an repaircafe@webservices.de wenden oder bei Marco Laves 08251 /9382578) melden. Weitere Informationen (auch über kurzfristige Änderungen) gibt es im Internet.