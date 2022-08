Am Samstag steigt das Aichacher Stadtfest – dieses Jahr ist einiges anders

Am Samstag bietet das Stadtfest wieder Essen, Trinken und viel Musik – diesmal aber ohne harten Alkohol und Discolautstärke. Zum Ausklang gibt es den Frühschoppen.

Etwas abgespeckt und mit einer neuen Ausrichtung: So soll am Wochenende das 47. Aichacher Stadtfest gefeiert werden. Am ersten Augustwochenende, Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, verwandelt sich die Aichacher Innenstadt wieder in eine Festmeile mit Musik, breitem gastronomischem Angebot und Aktionen für Kinder.

Diesmal soll beim Feiern kein „größer, lauter, mehr“, sondern die Freude am friedlichen, entspannten und respektvollen Miteinander im Fokus stehen, heißt es vonseiten der Stadt. Mit Blick auf Krieg und Energiekrise wird das Stadtfest insgesamt etwas kleiner und vor allem griabiger ausfallen. Etwa 50 Stände bieten Essen und Getränke, Musik und Mitmachaktionen. Geboten sind auch unterschiedlichste Liveacts.

Aichacher Stadtfest 2022 endet diesmal schon um 1 Uhr nachts

Das Stadtfest beginnt wie üblich um 17 Uhr und endet am Samstag bereits um 1 Uhr nachts. Neben antialkoholischen Getränken werden regionale Biere, diverse Spritz-Formen und Cocktails angeboten. Der Ausschank von reinem hochprozentigem Alkohol ist untersagt. Insgesamt sind es etwas weniger Stände und auch die Musik wird nicht in Discolautstärke laufen.

Auf der Bühne am Rathaus am Oberen Stadtplatz spielt ab 20 Uhr die Aichacher Band Donkeyhonk Company ihre Mischung aus Folk, Rock, Singer-Songwriter und teils bayrischen Texten. Ab 22 Uhr stellt sich Doc Schott dem Aichacher Publikum vor. Der Musiker hat schon mit Robert Forster, Townes Van Zant und The Notwist gearbeitet. Im Innenhof bei Tio Pepe legt Djoulesbeat aktuelle Hits auf.

Auf der Bühne am Oberen Stadtplatz spielt die Aichacher Band Donkeyhonk Company. Foto: Bianca Paulsen

Die Samba-Trommelgruppe Tam-Koba wird um 18 Uhr vom Unteren Stadttor aus durch die Innenstadt ziehen und südamerikanische Lebensfreude verbreiten. Den Platz vor dem Unteren Tor bespielt die Umbrella Bar mit Musik überwiegend aus den 80er bis 2000er-Jahren. Erstmalig wird es am Maibaum einen seit Langem gewünschten Weinbiergarten geben, betrieben von „Hüttenzauber“.

In der Bauerntanzgasse baut wie gewohnt das Canada aus dem Ortsteil Mauerbach seine Zweigstelle auf und bietet Livemusik mit Voice Beinand, Professor Grabowski und einem weiteren Überraschungsgast. Beim Boandlbräu am Oberen Tor spielen ab 18 Uhr die Paartaler Musikanten und die Band Glenkschmerzen.

Ab 22 Uhr stellt sich Doc Schott auf der Bühne am Oberen Stadtplatz dem Publikum vor. Foto: Michael Schott

Am Schlossplatz steht die Sparkassen-Bühne. Ab 19 Uhr gibt es dort Musik mit der Pop-Rock-Brass-Band Solid Age. Sie liefern ihre Versionen von Rock-Klassikern bis zu aktuellen Pophits, gemischt mit eigenen Einflüssen, der Kombination von mehreren Gesangsstimmen, Rockinstrumenten und Bläsern.

Im und rund um den Eichenhain am Tandlmarkt wird die "View Lounge" aufgebaut und bietet für Jung und Alt Hits seit den 1970-er Jahren mit DJ Excellence und DJ Ruz. Neben Softdrinks und Cocktails kann man dort auch orientalische Wasserpfeifen genießen.

Carrera-Bahn bei den Aichacher Nachrichten

Der Stand der Aichacher Nachrichten steht heuer auch am Tandlmarkt. Von 17 bis 24 Uhr können Rennfahrer und -fahrerinnen auf einer riesigen Carrera-Bahn mit schnellen Flitzern in engen Kurven testen, wer der oder die schnellste ist.

Wissenswertes zum Aichacher Stadtfest 1 / 6 Zurück Vorwärts Eintritt Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei. Die Besucher des Stadtfestes werden gebeten, auf größere Taschen und Rucksäcke zu verzichten, es werden Taschenkontrollen durchgeführt.

Sperrstunde Die Musik wird ab 0 Uhr auf Hintergrundlautstärke reduziert. Die Sperrstunde im Außenbereich wurde auf 1 Uhr festgesetzt.

Sperrungen Am Freitag, 5. August, kann es den ganzen Tag zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen im Innenstadtgebiet kommen, da WC-Wagen, Bühnen und Traversen aufgestellt oder aufgebaut werden. Ab 11.30 Uhr wird ein Teil der Parkplätze am Unteren Stadtplatz gesperrt, ab 18 Uhr auch Parkplätze in der Steubstraße, am Danhauser Platz und dem Schlossplatz. Außerdem ist zwischen 20.30 und 21.30 Uhr zeitweise die Durchfahrt am Unteren Tor sowie dem Tandlmarkt gesperrt. Am Samstag ist die gesamte Innenstadt ab 9 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Sicherheit Das Rote Kreuz (BRK) ist während des Stadtfestes im Rathaus stationiert, die Polizei wird zusammen mit der Security vor Ort auf dem Festgelände sein.

Parkmöglichkeiten Grüner Parkplatz (Martinstraße), Tiefgarage am Alten Friedhof (Martinstraße, ist die ganze Nacht geöffnet), Alter Verkehrsübungsplatz (Schulstraße), Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße), Freibadparkplatz (Franz-Beck-Straße).

Umwelt Die Stadt Aichach freut sich sehr über alle, die mit dem Fahrrad zum Stadtfest anreisen und damit nachhaltig die Umwelt schonen, Energie sparen und die Verkehrssituation entspannen. (AZ)

Auch für die Kleinen ist wieder einiges geboten: Ab 17 Uhr findet sich ein buntes Kinderprogramm mit Farbschleuder, Kinderschminken mit Stereostrand und am Tandlmarkt Babyflug, Trampolin, Karussell, Murmelbahn, Carrera-Bahn und Fotobox.

Die Band Bartls Most aus dem Raum Schrobenhausen unterhält die Besucher am Sonntagvormittag beim Frühschoppen. Foto: Claudia Böhnel

Am Sonntag kann man von 10 bis 12 Uhr die Band Bartls Most aus dem Raum Schrobenhausen erleben, die „tiefgründige bayerische Unterhaltungsmusik“ macht. Zu hören sind verschiedene Gitarren, Klarinette, Saxofon Violine, Akkordeon, Waschbrett, Congas und dazu Gesang - selbstverständlich auf bayrisch. Sowohl die Musik als auch die oft verschmitzten Texte stammen vom Kopf der Band, Stefan „Moddy“ Motzke. Zum Frühschoppen reicht die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Aichach Weißwürste und Bier. Am Oberen Tor beim Boandlbräu-Stand klingt der Sonntag ab 10 Uhr gemütlich mit Frühschoppen und Blasmusik von den Sternhagel Schwäbischen aus. (AZ)