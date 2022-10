Das alte Schulhaus soll einem Neubau für den Kindergarten weichen

Trotz Stimmen für den Erhalt der alten Schule entscheidet sich der Aichacher Stadtrat dort für einen Neubau. Auch in Unterschneitbach wird ein Teilneubau geplant.

Über hundert Jahre alt ist das alte Schulhaus in Griesbeckerzell. Seit 1974 beherbergt es den Kindergarten in dem Aichacher Stadtteil. Jetzt soll das Gebäude abgerissen werden, um einem Neubau für die Kindertagesstätte Rasselbande Platz zu machen. Das beschloss der Aichacher Stadtrat in der Sitzung am Donnerstagabend, die einige Mitarbeiterinnen des Kindergartens als Zuhörerinnen verfolgten. Es gab aber auch Stimmen für den Erhalt des historischen Gebäudes, das nicht unter Denkmalschutz steht.

Die alte Schule, in dem der Kindergarten Zeller Rasselbande untergebracht ist, ist sanierungsbedürftig. Im Oktober 2021 hatten die CSU, die Grünen, die Freie Wählergemeinschaft (FWG) und die Fraktionsgemeinschaft (CWG, BZA und FDP) einen fraktionsübergreifenden Antrag eingereicht, Geld für einen Neubau einzuplanen und die Einrichtung um eine Krippengruppe zu erweitern.

Erfolglose Suche nach alternativen Standorten für den Kindergarten

Mit dem Thema hat sich der Bauausschuss des Stadtrats zwischenzeitlich schon mehrmals befasst, berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert. Dabei ging es nicht-öffentlich um die Sanierungsmöglichkeiten und ihre Kosten. Es wurde auch nach alternativen Standorten für einen Neubau gesucht – offenbar erfolglos. Jetzt musste der Stadtrat entscheiden: Neubau an gleicher Stelle oder Sanierung?

Die Entscheidung fiel klar aus, obwohl es mehrere Stimmen für einen Erhalt des alten Gebäudes gab. Bürgermeister Klaus Habermann informierte über ein Schreiben des CSU-Stadtrats Helmut Beck, der wegen einer Urlaubsreise fehlte. Er machte sich für den Erhalt der alten Schule stark. Das Gebäude sei ortsprägend und als ältestes Gebäude auch eine Art Denkmal. Hermann Winkler, ehemaliger Schulleiter in Griesbeckerzell und Chronist des Ortsteils, argumentierte in einem Schreiben ähnlich. Ein Abriss wäre ein tiefer Eingriff in die Identität des Dorfes, so Winkler.

Michael Zott: "Gebäude ist unabreißbar"

Beck erinnerte zudem an die Vereinbarungen bei der Eingemeindung von Zell nach Aichach zum Jahr 1978. Das Gebäude dürfe nicht verkauft werden, ein bis zwei Räume müssten für die Jugendarbeit und die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Beck leitete daraus auch ein Abrissverbot ab. Das sah die Verwaltung anders.

Auch im Stadtrat gab es Stimmen für den Erhalt der alten Schule. Kindergartenreferentin Marion Zott (Grüne) sagte zwar, als Kindergarten sei die alte Schule nicht zu halten, beklagte aber, es sei keine andere Lösung angestrebt worden. Ihr Mann und Parteikollege Michael Zott machte sich für das Gebäude stark: "Man muss doch nicht Denkmalschutz haben, um zu sehen, dass das Gebäude unabreißbar ist."

Zeller Räte sprechen sich für Abriss aus

Alle Ratsmitglieder, die anschließend für den Abriss plädierten, betonten, wie sehr es ihnen um das Gebäude leid tue. Die Zeller Stadtratsmitglieder plädierten unisono dafür. Patrick Stief (CSU) sah in einer Generalsanierung des Schulhauses "ein Fass ohne Boden“, das Problem der Feuchtigkeit im Keller sei nicht dauerhaft lösbar. Bettina Stief (FWG) sagte, alle möglichen Standorte seien geprüft worden. Am alten Standort seien ein Spielplatz und Parkplätze vorhanden, die Lage sei gut. Marc Sturm (FWG) stellte fest, bei einer Generalsanierung bleibe nur die Hülle erhalten. Es sei ein breiter Diskussionsprozess gelaufen. "Menschen prägen einen Ort, nicht Gebäude", sagte Sturm. Wichtig seien kurze Wege für die Kinder und sauberes Arbeiten für das Personal.

Bürgermeister Klaus Habermann fragte nach den Alternativen. Die Stadt müsste ein neues, geeignetes Grundstück finden und kaufen. Würde das alte Grundstück dafür verkauft – was würde der neue Eigentümer damit machen? Beides – Erhalt der Schule und Neubau – könne die Stadt nicht leisten. Personal und Eltern hätten sich einstimmig für einen Neubau ausgesprochen, so der Bürgermeister.

Neubau auch für die Unterschneitbacher Landzwerge

Der Stadtrat beschloss mit 24:3 den Abriss der alten Schule und einen Neubau an ihrer Stelle für vier Gruppen. Dagegen stimmten Magdalena Federlin, Michael Zott und Josh Stadlmaier (alle Grüne). In der Sitzung fehlten Helmut Beck (CSU), Georg Robert Jung und Lothar Bahn (FWG) sowie Axel Kern (FDP). Einstimmig beschloss der Stadtrat, eine Baugenehmigung für den Neubau zu erwirken und die Erweiterung um eine Krippengruppe zu prüfen.

Der Kindergarten in Unterschneitbach wird zum Teil neu gebaut. Foto: Erich Echter



Neubau in Unterschneitbach: Ohne große Diskussion beschloss der Stadtrat einstimmig, eine Baugenehmigung für einen Teilneubau des Kindergartens Unterschneitbacher Landzwerge zu beantragen. Eine Sanierung des 1972 in Holzständerbauweise errichteten Kindergartens sei nicht wirtschaftlich, stellte Küspert fest. Die Heizung mit Nachtspeicheröfen ist sehr teuer. Das Bauamt plant einen Teilneubau in Holzmodulbauweise. Ein 2002 angebauter Bewegungsraum soll saniert werden. Auch hier soll eine Erweiterung um eine Krippengruppe geprüft werden.