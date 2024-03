Aichach

vor 48 Min.

Das Aus der Psychiatrischen Tagesklinik löst in Aichach Entsetzen aus

Plus Eigentlich sollte 2024 Baubeginn für eine Psychiatrische Tagesklinik in Aichach sein. Doch die Bezirkskliniken Schwaben stoppen das Projekt. Das stößt auf viel Kritik.

Mit Entsetzen und Unverständnis haben Kommunalpolitiker und Fürsprecher in Aichach auf die Nachricht reagiert, dass in der Paarstadt jetzt doch keine Psychiatrische Tagesklinik errichtet werden soll. Die Bezirkskliniken Schwaben vermeldeten am Mittwoch in einer Pressemitteilung, dass die Pläne für die Tagesklinik mit 24 Plätzen bis auf Weiteres nicht umgesetzt würden. Die Gründe für das Aus seien neue politische und finanzielle Rahmenbedingungen, erklärte Bezirkstagspräsident Martin Sailer, der zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bezirkskliniken ist. Landrat Klaus Metzger sprach in einer ersten Stellungnahme von "einer bitteren Medizin, die uns da heute verabreicht wird".

Metzger äußerte sich bei einer Sitzung des Werkausschusses zu dem Thema. Er beteuerte, seitens der Kliniken an der Paar und des Landkreises sei "alles, aber auch wirklich alles dafür getan" worden, die Psychiatrische Tagesklinik nach Aichach zu holen. Die Einnahmen, die den Kliniken an der Paar (Klipa) während der Umbaumaßnahmen entgangen wären, hätte der Landkreis den Klipa erstattet, so Metzger. Die Bezirkskliniken wollten ursprünglich die u-förmige Fläche über dem Haupteingang des neuen Aichacher Krankenhauses aufstocken. In den Neubau hätte dann auch die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) integriert werden sollen, die seit 2020 im alten Krankenhaus untergebracht ist.

