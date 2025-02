Das bietet die Paartalia beim Faschingstreiben

Am Samstag, 1. März, verwandelt die Paartalia den oberen Stadtplatz in Aichach in eine große Faschingsmeile. Ab 13.30 Uhr erwartet die Faschingsgesellschaft Besuch von mehreren Garden und Showtanzgruppen: die Nachbarn aus Zell ohne See, die Zusamtaler Bettschoner aus Zusmarshausen, die Showtanzgruppe Neukirchen und Menos odio aus Augsburg.

Auch mit dabei sind die Nachwuchsgarden sowie der große Hofstaat der Paartalia. Die Faschingsgesellschaft möchte einen kunterbunten Nachmittag für alle kleinen und großen Fans bieten. Dabei ist auch für Essen und Getränke gesorgt. Das Sicherheitskonzept für das Faschingstreiben hat die Paartalia gemeinsam mit der Stadt Aichach, der Polizei und dem BRK angepasst.