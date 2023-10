Das Café Dahoam kämpft ums Überleben mit einer ungewöhnlichen Aktion

Plus Servicekraft Marion Fritsch hat eine Idee, um das Café Dahoam in Aichach zu retten. Sie sammelt Spenden für das Lokal von Patricia Hullah. Wie das läuft.

Im Mai 2017 erfüllte sich Patricia Hullah einen Traum. Sie eröffnete das Café Dahoam im Schatten der Stadtpfarrkirche in Aichach. Seit Corona allerdings kämpft das Café ums Überleben. Ihre Servicekraft Marion Fritsch aber will das Lokal retten. Sie hat deshalb eine Spendenaktion im Internet gestartet.

Ihre 52-jährige Chefin freut sich riesig über die Aktion, die seit einer guten Woche unter www.gofundme.com läuft. Es handelt sich um eine Plattform für Crowdfunding, also einer Gruppen- oder Schwarmfinanzierung. Hullah selbst betont: "Ich möchte meinen Pachtvertrag, der noch dreieinhalb Jahre läuft, gerne erfüllen und das Café eventuell auch noch länger betreiben." Doch seit der Corona-Pandemie kämpft sie mit massiven finanziellen Problemen.