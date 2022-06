Aichach

18:00 Uhr

Das größte Frauengefängnis Bayerns hat einen neuen Chef

Plus Wilfried Schmalzbauer ist Nachfolger von Konrad Meier als Leiter der JVA Aichach. Für ihn ist es eine Rückkehr. Welchen Schwerpunkt er setzen will.

Von Christian Lichtenstern

Wer drinnen in einer Zelle sitzt, sieht es sicher ganz anders. Rein optisch, bauhistorisch und von der Lage mitten in der Stadt und dennoch im Grünen aus betrachtet, ist das unter Denkmalschutz stehende Aichacher Gefängnis einer der schönsten Arbeitsplätze im Justizvollzugsdienst im Freistaat. Die rund 300 Beschäftigten und derzeit rund 300 vorwiegend weiblichen, aber auch männlichen Gefangenen haben seit Kurzem einen neuen Chef, dem das sehr wohl bewusst ist. Wilfried Schmalzbauer räumt noch sein Büro ein und muss sich erst mit den Details seiner Aufgabe vertraut machen, aber er ist längst angekommen. Seit einem Monat ist er Leiter der JVA Aichach, die größte Haftanstalt für weibliche Strafgefangene in Bayern. Der 60-Jährige ist Nachfolger von Konrad Meier.

