Das große Aufräumen: 1400 Helfer machen beim Ramadama in Aichach mit

Plus Das ganze Wochenende lang wird im Aichacher Stadtgebiet und in einigen Stadtteilen umherliegender Müll eingesammelt. Fast 1400 Helfer beteiligen sich beim Ramadama.

Von Thomas Weinmüller

"Seht mal, was ich Tolles gefunden habe!", ruft Aymar ihrer Lehrerin Ina Kühlewind und den anderen Schülerinnen und Schülern der Edith-Stein-Schule zu. Aymar hält eine kleine, golden funkelnde Öllampe hoch. Diese erinnert an "Aladin und die Wunderlampe" aus den "Märchen aus Tausendundeiner Nacht". Verwunderlich ist, wie die Lampe in das Gebüsch gekommen ist. Elf Schulen und Kindergärten sind am Freitag mit rund 1000 Kindern und Jugendlichen, Lehrkräften, Betreuern und Erzieherinnen im gesamten Aichacher Stadtgebiet und einigen Stadtteilen unterwegs: Sie sammeln ein, was andere achtlos weggeworfen haben. Am Samstag machen Vereine, Organisationen und Privatleute weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

