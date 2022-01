Aichach

Das Heilig-Geist-Spital erwirtschaftet 2020 einen Überschuss

Das Heilig-Geist-Spital in Aichach, Seniorenheim Stadtmitte.

Plus 2020 nimmt das Spital in Aichach weniger an Heimentgelten und aus der Forstwirtschaft ein. Dennoch endet das schwierige Jahr mit positiven Zahlen.

Von Claudia Bammer

Der Holzmarkt, der dem Heilig-Geist-Spital in Aichach sonst gute Einnahmen beschert, lag 2020 darnieder. Auch bei den Heimentgelten erlitt das Senioren- und Pflegeheim wegen der Corona-Pandemie Einbußen. Trotzdem hat es das Jahr 2020 mit einem Überschuss von rund 171.000 Euro abgeschlossen – ohne den üblichen Zuschuss der Stadt. Möglich gemacht hat das der Pflegeschutzschirm. Heimleiter Hans Eberle, der die Bilanz im Stiftungsausschuss des Aichacher Stadtrats vorlegte, sprach von "erfreulichen Zahlen".

