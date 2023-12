Das ist am Wochenende auf dem Aichacher Christkindlmarkt geboten

Am dritten Adventswochenende gibt es auf dem Christkindlmarkt in Aichach viel Musik. Ein Überblick über das Programm.

Auch am dritten Adventswochenende erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Aichacher Christkindlmarkt viel Programm. Es startet am Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr mit einem Konzert des Blumenthaler Chors, der „Lieder zu Frieden und Weihnacht“ präsentiert.

Der engagierte Chor besteht seit 2014 und wird aktuell gefördert durch das Programm „Neustart Amateurmusik“, einer Initiative der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Chorleiter und Bariton Manuel Wiencke war als Opernsänger zum Beispiel an den Theatern in Augsburg, Freiburg, Innsbruck oder Karlsruhe zu hören. Der Musiker singt in unterschiedlichsten Ensembles von Kirchenmusik bis Tango, spielt Klavier, komponiert und ist zudem leidenschaftlicher Musikvermittler.

Big Band der Aichacher Realschule tritt auf

Am Freitag außerdem geboten ist von 18 bis 20 Uhr "Besinnliche Musik bei Kerzenschein" in der Spitalkirche und um 19.30 Uhr eine Nachtwächterführung mit Franz Gutmann (Treffpunkt Bühne).

Am Samstag, 16. Dezember, beginnt um 15.30 Uhr eine Kinderführung mit Franz Gutmann (Treffpunkt Bühne). Um 18 Uhr steht die Big Band der Wittelsbacher Realschule auf der Bühne. Seit vielen Wochen fiebert sie auf ihren Auftritt hin, vorbereitet von Musiklehrerin Ines Rampf. Die 24 junge Musikerinnen und Musiker präsentieren ihr Weihnachtsprogramm vor großem Publikum.

Altbairisches Adventssingen, Liederchor, Stadtkapelle

Am Nachmittag des dritten Adventssonntags, 17. Dezember, findet um 14.30 Uhr das seit Langem liebgewonnene Altbairische Adventssingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche statt. Zu Gast sind diesmal der Chiemseewinkler Dreigsang, die Harfenistin Gertraud Gebauer aus dem Berchtesgadener Land und das Bläserquartett des Kühbacher Musikvereins. Das Adventssingen ist auch heuer wieder eine Benefizveranstaltung: Der Eintritt ist frei, Spenden für den Bunten Kreis nimmt die Aichacher Engelsschar am Ausgang entgegen.

Auf der Bühne auf dem Christkindlmarkt beginnt um 18 Uhr das alljährliche Weihnachtskonzert des Aichacher Liederchors. Danach spielt ab 19 Uhr das Jugendblasorchester der Aichacher Stadtkapelle ein weihnachtlich-festliches Programm.

Übrigens: Wer Gutscheine für den Aichacher Christkindlmarkt verschenken will, kann diese in der Stadt-Info (Stadtplatz 40) erwerben. (AZ)