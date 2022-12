Aichach

"Das kleine Format" wird im großen Stadtmuseum präsentiert

Sie waren an der Organisation der Ausstellung beteiligt (von links) Herbert Kretschmer, Kunstvereinsvorsitzender Werner Plöckl, Maria Breuer und Sarah Schormair, Leiterin der Aichacher Museen.

Plus 42 Künstlerinnen und Künstler können in der Ausstellung des Kunstvereins Aichach ihre Arbeiten zeigen – ein Privileg. Denn Bewerbungen sind es viel mehr gewesen.

Von Gerlinde Drexler

"Auf geht's" heißt eine der Arbeiten in der Ausstellung "Das kleine Format". "Auf geht's" haben aber vermutlich auch die Organisatoren des Aichacher Kunstvereins gerufen, als sie die Ausstellung auf die Beine stellten. Denn nach zwei Jahren, in denen "Das kleine Format" gar nicht oder nur digital zu sehen war, können die Arbeiten nun wieder ganz analog besichtigt werden. Allerdings nicht im Köglturm, sondern im Aichacher Stadtmuseum, wo am Samstag auch die Vernissage stattfand.

