Das Ramadama soll es in Aichach wieder geben

Der Aichacher Natur- und Umweltschutzbeirat zieht Bilanz über die Flursäuberungsaktion im März. 1739 Personen haben mitgemacht.

Durchweg erfolgreich war das Ramadama in Aichach. Diese positive Bilanz zog der Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt Aichach in seiner jüngsten Sitzung nach dem Bericht seines Vorsitzenden Michael Zott und Martina Oberhauser aus der Stadtverwaltung. Die Landschaftssäuberungsaktion Ramadama (auf Hochdeutsch: "(Auf)räumen tun wir!") soll es nächstes Jahr wieder geben und möglichst zu einer festen jährlichen Einrichtung werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Michael Zott dankte Martina Oberhauser, Tina Schaffhauser und Sabine Bohn und der Stadtverwaltung für die gute Organisation, ebenso dem Bauhof, der Feuerwehr und dem Roten Kreuz für die Unterstützung beim Einsammeln der Müllsäcke und der Bewirtung. 1739 Personen haben an der Umweltaktion teilgenommen. Darunter waren elf Schulen und Kindergärten. Das Deutschherren-Gymnasium (DHG) Aichach hätte bei zukünftigen Veranstaltungen gerne eine persönliche Absprache im Vorfeld bezüglich der zugeteilten Gebiete, wurde berichtet.

Aichacher Umweltpaten werden eingeladen

2017, als es die große Landschaftssäuberungsaktion schon einmal gab, waren es rund 1600 Personen gewesen.

Das Ramadama soll nächstes Jahr wiederholt werden und möglichst zu einer festen jährlichen Einrichtung werden, war sich der Beirat einig. Der Termin für das Ramadama 2024 wird Ende des Jahres festgelegt, unter Berücksichtigung der Termine 2024, hieß es in der Sitzung. Die Verwaltung sei auch weiterhin offen für Routenvorschläge, die eine starke Verschmutzung aufzeigen.

Ebenfalls für mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen die Umweltpaten, die es seit 2017 in der Stadt gibt. Die noch aktiven Umweltpaten sollen in eine der nächsten Sitzungen des Natur- und Umweltschutzbeirats eingeladen werden, um ihnen zu danken und Erfahrungsberichte zu hören.

Wie sinnvoll sind Balkonkraftwerke?

In der Sitzung des Natur- und Umweltschutzbeirats hielt außerdem Martin Brugger einen einstündigen Vortrag zum Thema „Balkonkraftwerke“. Diese Hauskraftwerke seien eine einfache, sinnvolle und kostensparende Lösung für Haushalte, fasste der Beirat zusammen. Zwar könnten sie eine vollwertige Photovoltaik-Anlage nicht ersetzen, aber sie böten eine einfach zu handhabende Möglichkeit, den eigenen Energieverbrauch kostensparend zu verringern. (AZ)