Das Schuhhaus Winkler in Aichach baut um

Plus Schuhhaus-Inhaberin Birgit Winkler hat das angrenzende Fuchshuber-Haus gekauft. Bald wird umgebaut. Auch ansonsten gibt es in der Aichacher Geschäftswelt Veränderungen.

Das Schuhhaus Winkler an der Werlberger Straße in Aichach verändert sich. Inhaberin Birgit Winkler hat das angrenzende Geschäftshaus, den früheren Elektro Fuchshuber, gekauft. Nach dem Umbau wird im Erdgeschoss beider Häuser der ebenerdige Schuhladen sein. Für das Obergeschoss hat sie andere Pläne. Auch sonst tut sich in Aichachs Geschäftswelt einiges.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

