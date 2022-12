Das Spital in Aichach profitiert vom guten Holzmarkt

Plus Das Heilig-Geist-Spital schließt 2021 mit einem Überschuss von gut 182.000 Euro ab. Dabei hatte das Pflegeheim wegen Corona eigentlich ein schwieriges Jahr.

Besser als erwartet fiel die Bilanz 2021 des Heilig-Geist-Spitals in Aichach aus. Das Jahr wurde mit einem Überschuss von rund 182.000 Euro abgeschlossen, wie Hans Eberle, der Leiter des Pflegeheims, im Stiftungsausschuss des Aichacher Stadtrats berichtete. Einen wesentlichen Anteil daran hat der Spitalwald, dessen Erträge in den Heimbetrieb fließen. Dieses Geld macht relativ günstige Pflegesätze möglich.