Aichach

vor 17 Min.

Das stürmische Wetter beeinträchtigt die Weihnachtsruhe nicht

Weihbischof Anton Losinger feierte an Heiligabend mit Gefangenen einen Gottesdienst in der Justizvollzugsanstalt Aichach.

Plus Trotz heftiger Winde über die Weihnachtstage erleben die Menschen im Aichacher Land friedliche Tage. Auch hinter Gefängnismauern wird es weihnachtlich.

Von Erich Echter

Die Wettervorhersagen verhießen nicht viel Gutes und tatsächlich blieb es über das Wochenende und die Weihnachtsfeiertage stürmisch im Aichacher Land. Doch trotz der teilweise heftigen Winde und Regenfälle verlebten die Menschen ruhige und friedliche Tage. Diese beschauliche Stimmung bestimmte nicht nur die Atmosphäre am letzten Öffnungstag des Christkindlmarktes in Aichach, sondern auch die zahlreichen Gottesdienste. Selbst in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Aichach kam Weihnachtsstimmung auf.

Der Nikolaus öffnete an Heiligabend das letzte Fenster des Rathaus-Adventskalenders. Foto: Erich Echter

Weihbischof Anton Losinger besuchte die JVA am Heiligen Abend, um den Weihnachtsgedanken zu den Menschen zu bringen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, wie er sagte. Er feierte mit den Gefangenen ein Pontifikalamt in der Anstaltskirche. Zuvor hatte er die Mutter-Kind-Abteilung und die Zugangsabteilung besucht.

