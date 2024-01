Ehemaliges Impfzentrum im Gewerbepark bleibt Flüchtlingsaufnahmelager

Plus Der Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Acht300 am Gallenbacher Berg stimmt der weiteren Nutzung der Gewerbehalle als Notunterkunft bis Mitte 2025 zu.

Das Flüchtlingsaufnahmelager, das der Landkreis in einer Halle im Gewerbepark Acht300 am Gallenbacher Berg eingerichtet hat, wird weiterhin dringend benötigt. Der Zweckverband "Interkommunaler Gewerbepark im Wittelsbacher Land" hat jetzt einer vom Landkreis beantragten Verlängerung der Nutzungsänderung bis Mitte 2025 zugestimmt. Die ist notwendig, weil Wohnen im Gewerbegebiet eigentlich nicht erlaubt ist. Die Zustimmung galt bislang befristet bis Ende 2024.

Das in der Coronapandemie als Impfzentrum des Landkreises genutzte Gebäude dient seit Mitte 2023 als Notunterkunft für Geflüchtete. Die Nutzungsdauer ist laut einer Sonderreglung des Bundes auf maximal drei Jahre begrenzt – möglich ist die Nutzung also längstens bis Mitte 2026. Das wurde vom Landratsamt auch beantragt. Der Zweckverband hat jetzt aber zunächst einer Verlängerung bis Mitte nächsten Jahres zugestimmt. Die Nutzung für ein weiteres Jahr ist damit laut Auskunft von Hauptamtsleiterin Aurelija Igel von der Aichacher Stadtverwaltung aber nicht ausgeschlossen. Die könne zu einem späteren Zeitpunkt immer noch beantragt und genehmigt werden. Der gemeinsame Zweckverband von Stadt Aichach und Gemeinde Dasing ist besetzt mit Stadt- und Gemeinderäten aus den beiden Kommunalgremien.