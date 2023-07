Aichach/Dasing

EHG baut im Gewerbepark Acht300

Plus Das Stahl- und Metallhandelsunternehmen EHG investiert im Gewerbepark von Aichach und Dasing rund 22 Millionen Euro und spricht von einem "Quantensprung".

Von Claudia Bammer

Die Stimmung ist gut beim Spatenstich am Donnerstagmittag: Er ist das Startsignal für ein weiteres Millionenprojekt im Gewerbepark Acht300. Das Stahl- und Metallhandelsunternehmen EHG verlegt seinen bestehenden Standort aus Odelzhausen (Landkreis Dachau) knapp 20 Kilometer weiter in den Interkommunalen Gewerbepark Acht300, den die Stadt Aichach und die Gemeinde Dasing am Gallenbacher Berg geschaffen haben. EHG-Geschäftsführer Gerhard Schug sagt: "Mit diesem Schritt bauen wir unsere Kapazitäten in Süddeutschland massiv aus und rüsten uns zugleich für das zukünftige Wachstum in dieser Region."

Die Firma EHG Stahl.Metall, 1963 gegründet, hat ihren Sitz im österreichischen Dornbirn. Von elf Standorten in Europa aus beliefert es Kunden in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel. Einer davon liegt seit 20 Jahren in Odelzhausen, seitdem EHG die frühere SRH Stahl- und Rohrhandel GmbH übernommen hat. Dort hatte das Unternehmen aber keinen Platz für eine nötige Erweiterung. Wie Gerhard Schug rückblickend berichtet, suchte das Unternehmen nach einem neuen Grundstück mit der richtigen Größe und Bodenbeschaffenheit für die schwergewichtige Ware, das auch die nötige Bauhöhe für das Hochregalsystem zulässt. "Das war schon ein Knackpunkt", sagt Schug.

