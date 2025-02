EHG Stahl Gruppe startet im Gewerbepark Acht300 zwischen Aichach und Dasing

Die EHG Stahl Metall ist an ihrem neuen Standort im interkommunalen Gewerbepark Acht300 gestartet, den die Stadt Aichach und die Gemeinde Dasing am Gallenbacher Berg geschaffen haben. Die Bürgermeister aus Aichach, Klaus Habermann, und Dasing, Andreas Wiesner, informierten sich vor Ort. EHG Stahl Metall hat den bestehenden Standort von Odelzhausen (Landkreis Dachau) ins rund 20 Kilometer entfernte Aichach verlegt. Damit und mit dem Neubau habe das Unternehmen einen wichtigen Schritt für die Zukunft gesetzt, heißt es in einer Mitteilung. Früheren Angaben zufolge investierte die Gruppe, die insgesamt rund 400 Beschäftigte hat, mehr als 20 Millionen Euro in das Projekt.

EHG Stahl Metall baut 7400 Quadratmeter große Halle zwischen Aichach und Dasing

Gerhard Schug, Geschäftsführer der EHG Stahl Metall Aichach, sagte laut der Mitteilung: „Wir haben unsere Kapazitäten für die Lagerung von Stahl und Metall massiv ausgebaut und die Möglichkeiten in Sachen Anarbeitung erweitert.“ Auf dem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück in Aichach errichtete EHG Stahl Metall eine Halle mit fast 7400 Quadratmetern und ein Bürogebäude mit 1300 Quadratmetern Nutzfläche. Martin Krug, Geschäftsführer EHG Stahl Metall in Aichach, sagte: „Mit dem neuen Standort sind wir für das zukünftige Wachstum in unserer Region bestens gerüstet.“

Die Firma EHG Stahl Metall, 1963 gegründet, hat ihren Sitz im österreichischen Dornbirn. Sie beliefert Kunden aus den Bereichen Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, Gewerbe und Handel. Die Kernmärkte des Unternehmens befinden sich der Mitteilung zufolge im deutschsprachigen Raum. Zu den Kunden gehören zahlreiche Produktionsunternehmen sowie viele regionale und mittelständische Metallverarbeitungsbetriebe. (AZ)