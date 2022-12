Eine Flut aus Karton: DPD-Zentrum in Aichach bewältigt täglich 100.000 Pakete

Von Marina Wagenpfeil - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Im Februar 2020 hat DPD das neue Logistikzentrum bei Aichach in Betrieb genommen. Früher als gedacht, folgt in Kürze die letzte Ausbaustufe.

Wenn sich das Rolltor öffnet und eine Paketflut auf das Rollband fließt, rollt die Maschinerie im Paketsortierzentrum von DPD in Aichach los. Paket für Paket verschwindet im meterlangen Labyrinth der Transportbänder. Rund 100.000 Pakete werden in dem DPD-Logistikzentrum zwischen Dasing und Aichach pro Tag umgeschlagen. Um dieser Menge Herr zu werden, braucht es eine reibungslos funktionierende Technik, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann zur Stelle sind, wenn die Automatisierung an ihre Grenzen gerät. So wird in dem erst im Februar 2020 in Betrieb genommenen Logistikzentrum sichergestellt, dass jedes Päckchen an der richtigen Stelle ankommt.

