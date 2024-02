Aichach/Dasing

Landwirte blockieren nachts Norma-Logistikzentrum an B300 bei Aichach

Mit rund 70 Traktoren und mehreren Autos blockieren rund 100 Landwirtinnen und Landwirte in der Nacht zum Montag das Logistikzentrum des Lebensmitteldiscounters Norma im Gewerbepark an der Bundesstraße B300 zwischen Aichach und Dasing. Sie demonstrierten so unter anderem für Bürokratieabbau und faire Erzeugerpreise.

Landwirtinnen und Landwirte haben in der Nacht zum Montag das Logistikzentrum des Lebensmitteldiscounters Norma im Gewerbepark an der Bundesstraße B300 zwischen Aichach und Dasing blockiert. Die Spontandemo dauerte vom späten Sonntagabend bis gegen 3.30 Uhr am Montagmorgen.

Wie Verena Lichtenstern, Landwirtin aus Adelzhausen und Teilnehmerin der Protestaktion, am Montagabend auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, beteiligten sich rund 100 Menschen mit circa 70 Traktoren und einigen Autos. Kreisbäuerin Sabine Asum war selbst nicht vor Ort. Sie habe jedoch ebenfalls von einer Teilnehmerzahl in dieser Größenordnung gehört, sagte sie auf Anfrage.

