Landwirte blockieren nachts Norma-Logistikzentrum an B300

In der Nacht zum Montag haben Landwirte in einer Spontandemo das Norma-Logistikzentrum an der B300 zwischen Aichach und Dasing blockiert. Rund 100 Teilnehmer machten mit.

Landwirtinnen und Landwirte haben in der Nacht zum Montag das Logistikzentrum des Lebensmitteldiscounters Norma im Gewerbepark an der Bundesstraße B300 zwischen Aichach und Dasing blockiert. Die Spontandemo dauerte vom späten Sonntagabend bis gegen 3.30 Uhr am Montagmorgen.

Wie Verena Lichtenstern, Landwirtin aus Adelzhausen und Teilnehmerin der Protestaktion, am Montagabend auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, beteiligten sich rund 100 Menschen mit circa 70 Traktoren und einigen Autos. Kreisbäuerin Sabine Asum war selbst nicht vor Ort. Sie habe jedoch ebenfalls von einer Teilnehmerzahl in dieser Größenordnung gehört, sagte sie auf Anfrage.

AIC-Bauerndemo Mit rund 70 Traktoren und mehreren Autos blockieren rund 100 Landwirtinnen und Landwirte in der Nacht zum Montag das Logistikzentrum des Lebensmitteldiscounters Norma im Gewerbepark an der Bundesstraße B300 zwischen Aichach und Dasing. Sie demonstrierten so unter anderem für Bürokratieabbau und faire Erzeugerpreise. Foto: Verena Lichtenstern

Landwirte blockieren Zufahrtsstraße zum Norma-Logistikzentrum bei Aichach

Die Landwirte blockierten die Zufahrtsstraße zum Be- und Entladen der Lastwagen. Etwa zehn Lastwagen hätten nach ihren Beobachtungen dadurch das Firmengelände nicht verlassen können, so Lichtenstern. Wie viele Lastwagen nicht auf das Firmengelände kamen und in umliegenden Straßen warten mussten, habe sie nicht mitbekommen. "Quasi unbeabsichtigt" seien auch Lastwagen nicht durchgekommen, die zum benachbarten Paketdienst DPD - und nicht zu Norma - wollten.

Die Teilnehmer der Protestaktion setzten sich unter anderem für Bürokratieabbau und faire Erzeugerpreise ein. Dass die Aktion am Norma-Logistikzentrum stattfand, begründete Lichtenstern mit dessen Standort mitten im Landkreis. Die Wege für die Demoteilnehmer seien so vergleichsweise kurz gewesen. Zwei Vertreter des Unternehmens kamen zu den Demonstranten. Beide Seiten hätten Telefonnummern ausgetauscht, um zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal persönlich miteinander zu sprechen, berichtete Lichtenstern.

Demo im Gewerbepark an der B300 wurde gegen 3.30 Uhr aufgelöst

Die Protestaktion sei der Polizei etwa eine halbe Stunde vor Beginn angekündigt worden. Nach Informationen unserer Redaktion war auch Michael Jakob, Leiter der Aichacher Polizeiinspektion, am frühen Morgen vor Ort. Gegen 3.30 Uhr wurde die Demo auf Anordnung der Polizei aufgelöst. Die Gespräche mit der Polizei seien von beiden Seiten respektvoll und reibungslos verlaufen, so Lichtenstern. Während der kühlen Nachtstunden verpflegten sich die Demoteilnehmer mit nicht alkoholischen Getränken und Gegrilltem. Vertreter der Aichacher Polizei oder von Norma waren am Montagabend nicht mehr für eine Auskunft zu der Demo erreichbar.

