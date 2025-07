DAV Aichach auf dem Peter-Habeler-Weg unterwegs

Elisabeth Oswald führte neun Bergsteiger des DAV Aichach auf eine fünftägige Tour durch die Zillertaler Alpen und das Naturschutzgebiet Valsertal: die Peter-Habeler-Runde. Eine anspruchsvolle Tour, für die gute Kondition und alpine Erfahrung Voraussetzung ist und die beeindruckende Ausblicke bietet. Ausgangspunkt war der Parkplatz Touristenrast im Valsertal, das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Über die Geraer Hütte ging es am zweiten Tag zum Tuxerjoch Haus (2313 Meter) mit Besteigung des kleinen Kaserer (3093 m) und der Weißen Wand (2518 m). Am dritten Tag führte der Weg über die Friesenbergscharte (2912 m) zum Friesenberghaus (2498 m). Hier wurde noch ein Abstecher auf das Petersköpfl (2679 m) unternommen. Die Tour am nächsten Tag führte vorbei an der Olpererhütte zum Pfitscherjoch Haus (2276 m). Von hier und noch vor Eintreffen der ersten Ausläufer der Kaltfront wurde noch bis zur "kleinen" Rotbachlspitze (circa 2600 m) aufgestiegen. Am letzten Tag war das Wetter leider so schlecht, dass direkt abgestiegen werden musste. Zum Ausgangspunkt ging es dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

