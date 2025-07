DAV Mountainbiker touren vier Tage durch den Chiemgau

Unter der Leitung von Christian Treml starteten neun Mountainbiker des DAV Aichach zu einer viertägigen Tour durch den Chiemgau. Auch die Jugend war wieder aktiv mit dabei. Die erste Etappe führte von Unterwössen aus über den Weitsee hinauf zur bekannten Winkelmoosalm. Die Abfahrt in Heutal war ein landschaftlicher Traum. Ein erfrischender Badestopp in der Aschauer Klamm sorgte für Abkühlung, bevor es zum Etappenziel in Baumgarten ging. Der zweite Tag begann am Vormittag mit einem Besuch am Hintersteiner See. Das erfrischende Bad war für alle ein absolutes Highlight und wurde von niemandem ausgelassen. Anschließend führte die Tour über Ramsau zum Königssee, wo sich die Touristenmassen nur so drängten. Das absolute Highlight des Tages war jedoch der abschließende Trail zur Höllenbachalm, der für jede Menge Fahrspaß sorgte. Am dritten Tag erkundeten die Biker die Keitlam und Ruhpolding. Die anschließende Auffahrt zur Bründlingalm forderte alle Kräfte heraus, und die dortige Einkehr war mehr als notwendig. Danach ging es auf direktem Weg zu einem erfrischenden Bad im Chiemsee – eine perfekte Belohnung für die anstrengende Tour. Der letzte Tag führte die Gruppe nach Rottau, wo der steile Anstieg zur Kampenwand auf dem Programm stand. Die Rampe mit bis zu 24 Prozent Steigung ist eine echte Herausforderung für jeden Biker und man kam ordentlich ins Schwitzen! Ab der Schlechtenberger Alm erklommen die Teilnehmer den Gipfel der Kampenwand zu Fuß. Als Belohnung bot sich ein atemberaubender Blick ins Chiemgau, der weit über den Chiemsee hinausreichte. Die Abfahrt in Richtung Schleching nach Unterwössen war zwar noch mit einigen kurzen Tragepassagen gespickt, doch das konnte der wundervollen Tour keinen Abbruch tun. Insgesamt legte die Gruppe etwa 240 Kilometer zurück und meisterte rund 5300 Höhenmeter. Eine sportliche Leistung für Jung und Alt! Zusammenfassend eine rundum gelungene Tour bei traumhaftem Wetter.

