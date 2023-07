Dem Notkommandanten der Feuerwehr stehen zwei Stellvertreter zur Seite

Plus Bei der Aichacher Feuerwehr zeichnet sich bislang kein Kandidat für eine Kommandantenwahl ab. Werner Mayer bekommt jetzt Unterstützung von zwei Aktiven.

Bei der Aichacher Feuerwehr hält der Schwebezustand bei der Kommandanten-Frage weiter an. Seit mehr als anderthalb Jahren wird sie von Werner Mayer als Notkommandant geführt. Jetzt stehen ihm zwei neue stellvertretende Notkommandanten zur Seite. Der bisherige Stellvertreter, Michael Greifenegger, hat sein Amt Ende Mai zurückgegeben. Wie der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann mitteilt, sind inzwischen zwei neue stellvertretende Notkommandanten bestellt. Es handelt sich dabei um Martin Harlander und Mirjam Echsler.

Der 40-jährige Martin Harlander ist gelernter Schreiner und Verwaltungsangestellter. Er arbeitet seit Anfang des Jahres bei der Stadt Aichach im Sachgebiet Feuerwehrwesen und ist selbst seit 1999 aktiver Feuerwehrmann in seinem Wohnort Osterzhausen (Markt Pöttmes). Er ist ausgebildeter Atemschutzgeräteträger und Gruppenführer.