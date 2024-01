Aichach

vor 57 Min.

Demo gegen Rechts: Viele wollen in Aichach ein Zeichen setzen

Am vergangenen Wochenende demonstrierten Menschen in Augsburg gegen Rechtsextremismus. Am Samstag, 27. Januar, gibt es ab 16 Uhr auf dem Oberen Stadtplatz in Aichach eine Kundgebung.

Plus Die Veranstalter rechnen mit bis zu 2500 Teilnehmern auf dem Stadtplatz. Es gibt Live-Musik und jeder darf ans Mikrofon. Warum auch Mecnun Tanriverdi dabei ist.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

In Aichach wird am Samstag, 27. Januar, womöglich die größte Kundgebung der Stadtgeschichte der vergangenen Jahrzehnte stattfinden. Die Veranstalter der Versammlung auf dem Oberen Stadtplatz unter dem Motto "Aichach bleibt bunt!" rechnen mit bis zu 2500 Menschen. Mecnun Tanriverdi, in Aichach geborener Türke erzählt, warum auch er gegen rechte Hetze und Gewalt auf die Straße geht.

Die Demo-Veranstaltung geht auf eine Initiative der Aichacher SPD und Grünen zurück. Veranstaltungsleiter Daniel Hauke, stellvertretender Vorsitzender der SPD Aichach, erlebt eine riesige Resonanz. Bis Mittwochabend hatten sich der Initiative bereits 40 Vereine, Institutionen und Firmen angeschlossen. Weitere Meldungen gingen im Stundentakt ein, berichtete er am Donnerstagvormittag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen