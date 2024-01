Demo in Aichach am Samstag: Ordner gesucht, Parkplätze gesperrt

Parkplätze und Zufahrt sind während der Demonstration gegen Rechts auf dem Aichacher Stadtplatz gesperrt. Es gelten Waffen-, Alkohol- und Haustierverbote.

Aichach steht am Samstag, 27. Januar, ab 16 Uhr auf dem Stadtplatz gegen Rechts auf. Nach Angaben der Veranstalter und in Rücksprache mit der Polizei werden dafür die Parkplätze sowie die Zufahrt zum Oberen Stadtplatz ab 14 Uhr gesperrt und nach Abschluss der Veranstaltung um 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Während der Versammlung und im gesamten Versammlungsbereich gilt neben dem obligatorischen Waffen- ein striktes Alkoholverbot. Haustiere, insbesondere Hunde, sind laut Veranstalter ebenfalls nicht gestattet. Die exakten Sicherheitsdetails werden vor Beginn der Veranstaltung per Durchsage mitgeteilt und können währenddessen bei den Ordnern erfragt werden. Diese sind durch ihre Warnwesten erkennbar und können zur Einhaltung der festgelegten Auflagen auf die Demonstrierenden einwirken.

Aichacher Demo gegen Rechts: Details erfolgen vor Beginn per Durchsage

Angesichts der Ausmaße der Veranstaltung werden zahlreiche Ordner benötigt. Die Organisatoren rufen deshalb die Bevölkerung dazu auf, sich zu beteiligen. Interessierte können dafür ihre Warnweste aus dem Auto mitnehmen und sich um 15.15 Uhr vor der Bühne für eine kurze Einweisung einfinden. Der Versammlungsleiter und seine Stellvertretung stehen während der gesamten Veranstaltung im Bereich der Bühne zur Verfügung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch