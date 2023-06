Aichach

vor 17 Min.

Denkmal erinnert an die "vergessenen Frauen" der Strafanstalt Aichach

Plus Am Stadtmuseum erinnert nun ein Gedenkort an die Frauen, die während des Nationalsozialismus in Aichach inhaftiert waren. Betrachter können Teil davon werden.

Von Inge von Wenczowski

Kaum jemand wusste von ihnen, nun wurde am Sonntag in Aichach ein Mahnmal für sie enthüllt: Den „vergessenen Frauen“, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten vom Gefängnis in Aichach ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden, wurde nach langen Jahren der Planung ein Denkmal gesetzt. Zur Enthüllung des Mahnmals fand ein kleiner Festakt in den Räumen des Aichacher Stadtmuseums statt. Die enorme Anzahl der Gäste zeugt von der Bedeutung dieses Aktes.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach blickt auf eine über einhundertjährige Geschichte zurück. Daher ist es wenig verwunderlich, dass nicht alle Vorgänge in Geschichtsbüchern und Unterlagen zu finden sind. Über ein besonders dunkles Kapitel in der Geschichte des Frauengefängnisses - die Zeit zwischen 1933 und 1945 - war nur wenig bekannt. Durch die akribische Forschungsarbeit des Historikers Franz Josef Merkl konnten die Schicksale vieler inhaftierter Frauen aufgedeckt werden.

