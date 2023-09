Aichach

Der 30. Aichacher Kunstpreisträger kommt aus Gaulzhofen

Plus Norbert Schessl überzeugt die Jury mit "Stille Gesänge". Den Förderpreis erhält Maximilian Gessler aus Günzburg. Was die Jury besonders beeindruckt.

Norbert Schessl ist einfach nur „von den Socken“. Der Künstler aus dem Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen gewinnt den 30. Kunstpreis der Stadt Aichach, der mit 2500 Euro dotiert ist. Am Sonntag erfolgt die Verleihung im SanDepot, wo die vom Kunstverein Aichach organisierte Ausstellung zum Kunstpreis zu sehen ist. Anlässlich des Jubiläums hatte der Kunstverein einmalig auch einen mit 1000 Euro dotierten Förderpreis ausgelobt.

Der 30. Träger des Aichacher Kunstpreises kommt aus dem Landkreis: (von links) Bürgermeister Klaus Habermann, Jakob Steinberger vom Kunstverein, Preisträger Norbert Schessl, Werner Plöckl, Vorsitzender des Kunstvereins, Birgit Cischek von der Stadtsparkasse, Kulturreferent Helmut Beck und stellvertretender Landrat Manfred Losinger. Foto: Gerlinde Drexler

140 Bewerbungen waren für den Aichacher Kunstpreis eingegangen. 38 Arbeiten sind in der Ausstellung zu sehen. Daraus ermittelte die Jury (Thomas Elsen, Leiter der Augsburger Kunstsammlungen, Matthias Listl, Kurator des Museums für Konkrete Kunst Ingolstadt, ein Vertreter der Vorjahres-Preisträger aus der Nürnberger Kunststudentenklasse, Ursula Schädler-Saub und Emmeran Achter als Vertreter des Aichacher Kunstvereins) den Preisträger. Es habe sehr intensive Diskussionen gegeben, sagt Birgit Cischek am Sonntag. Die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen saß zusammen mit Bürgermeister Klaus Habermann ebenfalls in der Jury.

