Der Abriss des "Orient-Express" in Aichach beginnt

Am Mittwoch hat der Abriss des "Orient-Express" mit seinem Biergarten einen weiteren großen Schritt gemacht: Ein Bagger rückte an, um das Gebäude niederzureißen.

Über fast neun Jahre hat das Wohnbauprojekt der Brüder Erol und Senol Duman die Aichacher Stadtpolitik - und auch die Menschen beschäftigt. Ende vergangenen Jahres hat sich dann aber auf dem Grundstück etwas getan. Zuerst wurden die Gebäude im Biergarten abgerissen, später folgten die Bäume auf dem Grundstück. Am Mittwoch ist nun ein Bagger dem Gebäude zu Leibe gerückt und hat so ein Blick in das Innere des Gebäudes ermöglicht.

Über Jahre hinweg war das Restaurant "Orient-Express" im Erdgeschoss des Gebäudes und der dazugehörige Biergarten ein beliebter Treffpunkt in Aichach. Betreiber Erol Duman war dabei ein stets willkommener Gesprächspartner. Nun sollen auf dem Grundstück mehrere Wohnungen und auch Gewerbeeinheiten entstehen.

