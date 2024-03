Aichach

06:15 Uhr

Der Aichacher Haushalt ist beschlossene Sache

Die neue Kindertagesstätte (Kita) an der Holzgartenstraße wächst: Das Gebäude für Kindergarten und -krippe ist in diesem Jahr der größte Ausgabenposten im Aichacher Bauprogramm.

Plus Der Aichacher Stadtrat verabschiedet den Haushalt für das Jahr 2024 mehrheitlich. Die Gegenstimmen kommen diesmal von anderer Seite – aus einem ganz bestimmten Grund.

Von Claudia Bammer

Ohne große Diskussionen sind in diesem Jahr die Haushaltsberatungen im Aichacher Stadtrat abgelaufen. In der Sitzung am Donnerstagabend wurden der Etat für 2024 und die Finanzplanung für die kommenden drei Jahre mit 21:3 Stimmen beschlossen. Der Finanzausschuss hatte das einstimmig so empfohlen. Im Stadtrat gab es drei Gegenstimmen – allerdings aus einer anderen Richtung als in früheren Jahren.

Einstimmig ist der Etat in Aichach zuletzt vor fünf Jahren verabschiedet worden. In den Jahren danach stimmten zumeist die Freie Wählergemeinschaft (FWG), manchmal auch die vier Mitglieder der Fraktionsgemeinschaft aus Christlicher Wählergemeinschaft (CWG), Bündnis Zukunft Aichach (BZA) und FDP dagegen. Das war diesmal anders. Die Gegenstimmen kamen von den Grünen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen