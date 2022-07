Aichach

vor 17 Min.

Der Aichacher Ordnungsamtsleiter Manfred Listl geht in den Ruhestand

Nimmt Abschied von seinem Arbeitsplatz in Aichach: Ordnungsamtsleiter Manfred Listl geht in den Ruhestand.

Plus Manfred Listl hat sein ganzes Berufsleben in den Dienst der Aichacherinnen und Aichacher gestellt. Dabei hat er Außergewöhnliches erlebt – wie einen Hubschrauberflug.

Von Claudia Bammer

Wenn er an den Freitag denkt, macht sich in Manfred Listl "ein gewisses Glücksgefühl" breit: Es ist sein letzter Arbeitstag als Ordnungsamtsleiter bei der Stadt Aichach. Für den 62-Jährigen beginnt die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Offiziell ist er ab März 2024 im Ruhestand. Er ist froh darüber, "ein so ein langes Berufsleben gut zu Ende gebracht" zu haben und dass er künftig mehr Zeit hat. Darunter mischt sich Bedauern, dass eine "spannende und abwechslungsreiche Zeit" zu Ende geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen